ERA Santarém há duas décadas a fazer pessoas felizes

Na ERA de Santarém há uma tradição de atendimento de excelência na prestação de serviços de mediação imobiliária e de intermediação de crédito, autorizado pelo Banco de Portugal. A empresa foi criada em 2002 por Isabel Leão e com a sua experiência e conhecimento do mercado, que foi adquirindo, a empresa tem feito um percurso com momentos de sucesso e com capacidade de superar situações menos boas. É com essa aptidão de enfrentar o mercado e com a competência e dinâmica que a caracterizam que a ERA Santarém tem vindo a crescer num sector altamente competitivo. A sócia-gerente realça que quem procura a empresa costuma voltar, seja para comprar ou vender.

Apesar de estar situada em Santarém a empresa trabalha em toda a área do Ribatejo e beneficia do facto de estar inserida numa vasta rede nacional. Por isso a sua acção pode estender-se de norte a sul de Portugal. Qualquer pessoa que queira vender ou comprar um imóvel em qualquer zona do país pode entrar na loja ou contactar os seus colaboradores e terá ajuda em todo o processo.

A ERA Santarém dá uma especial importância à relação com o cliente e aposta numa formação interna, própria e adequada ao método de trabalho da marca, a todos os colaboradores e mediadores. É também essa formação de excelência que ajuda a não ter dificuldade em angariar colaboradores e em ter no terreno pessoas preparadas para os desafios cada vez mais exigentes do sector imobiliário. Isabel Leão explica que “Qualquer pessoa que se interesse pela área de imobiliário, que venha trabalhar connosco, porque com o nosso método de trabalho, formação gratuita e com o apoio diário dos directores comerciais, tem bons rendimentos, muito acima da média”.

A entreajuda no seio da equipa é um dos factores que valoriza a postura da empresa no mercado, aliada ao ambiente familiar e ao bom acolhimento que é feito a quem entra de novo. Na ERA Santarém cada um tem os seus clientes e além disso existe muita liberdade de decisão. Mas a equipa tem sempre o suporte dos directores comerciais que ajudam na organização e orientação diária para que haja sucesso. O facto da empresa estar activa há duas décadas significa para Isabel Leão que existe reconhecimento do público. Neste momento há uma grande procura de pessoas que querem comprar casa. A ERA Santarém está de portas abertas a todas as pessoas que estejam desempregadas e queiram abraçar um desafio ou que queiram um novo rumo na vida.