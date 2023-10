Jovens desafiados a integrar profissionalmente metalomecânica

A António Filipe Neto Lda, em Rio Maior, está dividida em duas grandes áreas. A industrial com a parte de metalomecânica, manutenções, reparações de equipamentos e novas construções, e a comercial, que vende todo o tipo de equipamentos para indústria, agricultura e transportes, trabalhando com empresas ligadas ao ramo automóvel, construção, transportes, madeireiros, etc.

A empresa nasceu em 1978 com a actividade em nome individual de António Filipe Neto. Actualmente é vulgarmente conhecida por Netos e os seus responsáveis sublinham que, entre os profissionais dos sectores com quem trabalham, o que é divulgado é que o que não se encontra em mais lado nenhum os Netos procuram.

A empresa tem meia centena de trabalhadores, mas a sócia-gerente, Alexandra Neto, refere que o recrutamento nem sempre é fácil porque muitos jovens têm dificuldade em sair da sua zona de conforto, para experimentar novas profissões.

“Os trabalhadores estão a envelhecer e estas profissões são cada vez melhor remuneradas. É pena que muitos jovens não experimentem porque alguns teriam capacidade para as exercer. Mas não é só na metalomecânica, é também a carpintaria, canalização e muitas outras áreas. Se isso não se alterar em breve será muito difícil encontrar alguém para estas profissões”.

A António Filipe Neto Lda tem parceria com a Escola Profissional de Rio Maior e nota a apetência dos jovens por trabalhos mais ligados à informática. Como os modernos equipamentos incorporam cada vez mais novas tecnologias muitos estudantes gostam de estagiar na empresa e aí reside a esperança de renovação.

A empresa também se mantém actualizada a nível técnico e proporciona formação regular e valoriza as competências pessoais de cada trabalhador, tanto a nível monetário como através da colocação em sectores mais adequados às qualificações.

As questões ambientais também são preocupação. Foram instalados painéis solares para fornecimento de energia e a frota automóvel já inclui um veículo totalmente eléctrico. A esse nível a evolução não é maior devido à inexistência de uma rede de abastecimento eléctrica fidedigna.