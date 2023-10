Metometal é uma referência no tratamento de superfícies metálicas desde 1977

A Metometal é uma empresa com quase meio século de experiência em tratamento anti-corrosivo de superfícies metálicas. Fundada em 1977 a empresa com base em Tomar

afirma-se pela qualidade de serviços como decapagem, metalização, pintura e lacagem de estruturas metálicas. Com uma história de evolução e perseverança no mercado a empresa tem passado por várias fases de crescimento desde que foi criada por dois sócios sendo que um deles, Francisco Ferrari, em 1989, passou a assumir o controlo da empresa como único sócio-gerente.

Procurando sempre seguir a evolução a Metometal foi fazendo investimentos para continuar a ser uma referência no sector e em 2004 mudou as instalações nas Avessadas, para o Parque Empresarial de Tomar. Aumentou a capacidade de resposta e os equipamentos foram remodelados. Outro marco importante ocorreu em 2012 ao obter a certificação segundo a norma ISO 9001:2008. Um marco com relevância na definição de entidade empresarial. Seis anos depois transitou para a ISO 9001:2015 valorizando a gestão de risco e o envolvimento da gestão em todo o processo, determinante e imprescindível para o seu sucesso.

A Metometal instalou em 2016 um sistema solar de auto-consumo com 800 painéis fotovoltaicos na cobertura que passaram a produzir 25% da energia que consumia. Aumentou para 1.200 painéis em 2022 numa clara aposta na rentabilização com a diminuição dos custos, bem como na contribuição para o meio ambiente. Em 2021 investiu num novo pavilhão dedicado à lacagem que permite lacar peças até 15 metros de comprimento e até 1,2 toneladas de peso. É uma das duas únicas no país com esta capacidade.

Enquanto empresa especializada em pintura industrial a Metometal é associada de dois organismos de pintura franceses, a GEPI e a OHGPI, e tem pintores formados pela ACQPA, que em português se traduz em Associação para Certificação e Qualificação em Pintura Anticorrosiva. Os investimentos tornaram a empresa mais robusta, o que tem sido reconhecido pela Agência para a Competitividade e Inovação - IAPMEI que a considerou PME Excelência em 2017 e 2020. Foi distinguida como PME Líder entre 2016 e 2020 e em 2022.