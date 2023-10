Na Flora Garden encontram-se soluções para desafios nos espaços públicos

Vocacionada para a prestação de serviços de limpeza, manutenção e construção de espaços públicos a Flora Garden é uma empresa que tem nos desafios uma motivação e procura ser a solução. Trabalhando essencialmente para o sector público a empresa, criada em 1998, na Lapa, Cartaxo, distingue-se pela sua versatilidade executando com profissionalismo e sabedoria espaços verdes e obras de especialidade, que vão de um simples bebedouro a um lancil ou uma calçada. Está apta a executar e elaborar o projecto desde o início ao fim e fazer a sua manutenção.

Em 25 anos de actividade a empresa

foi-se afirmando e crescendo graças à aposta na formação que dá aos seus quadros que foram crescendo com a empresa e vice-versa. A Flora Garden tem-se adaptado às oscilações do mercado com capacidade de perseverança. Já cresceu para uma dimensão nacional e teve de recuar. Teve uma filial em Albergaria-a-Velha e um projecto de três anos em Marrocos, num contrato com o Estado Marroquino. Actualmente tem como zona de actuação a Área Metropolitana de Lisboa e o Ribatejo.

Há vários trabalhos que marcam a capacidade da empresa como fazer parte da limpeza do Parque Eduardo VII e dos Jardins de Belém durante a Jornada Mundial da Juventude. A consolidação da empresa, onde há gosto por estudar e planear as soluções, faz-se também valorizando as relações interpessoais, patentes no facto de haver trabalhadores com 23 anos de casa. Há um contacto directo, pessoal e com abertura. Característica que faz da Flora Garden uma empresa especial atendendo a que actualmente, realça o gerente Carlos Tereso, assiste-se a um desvirtuar do mercado de trabalho, quer pelos trabalhadores quer pelas empresas.

A empresa está a reforçar os seus quadros e vai passar de 90 a 160 trabalhadores em muitas frentes de trabalho, orientadas por chefes de equipas a quem é dada autonomia e capacidade de decisão. A empresa está também a acompanhar a evolução em termos de protecção ambiental, usando cerca de 40% de equipamentos eléctricos. Só não aumenta a percentagem porque em algumas áreas ainda não há soluções amigas do ambiente.