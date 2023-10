Qualidade dos serviços da Dijocarros assenta na competência dos seus profissionais

Criada por Dionísio Cordeiro há 28 anos a Dijocarros Ldª, em Perofilho, Santarém, comercializa viaturas semi-novas e usadas e tem serviços de oficina, bate-chapas, pintura, mecânica e electricidade. Trabalha principalmente com o mercado empresarial, nomeadamente com companhias de seguros, mas também tem clientes particulares. A gestão é apoiada pelo filho do proprietário, Rodrigo Cordeiro, licenciado em Gestão de Empresas.

Com uma equipa de trabalhadores estável a empresa recorre frequentemente a formações externas para a sua actualização e constante melhoria do serviço prestado. Recentemente, ocorreu nas suas instalações uma formação de veículos híbridos e eléctricos, em que quase todos os seus profissionais participaram para estarem aptos a reparar qualquer tipo de viatura.

O sócio-gerente dá atenção à opinião dos seus funcionários para que as decisões sejam sempre as melhores para a empresa. O bom ambiente de trabalho, a par da remuneração acima da média, é considerado essencial e fomentado. Existe flexibilidade a nível de horários de refeição e facilidade para resolução de assuntos particulares com base na conciliação com o trabalho.

A Dijocarros é certificada pela SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade) e tem empresas especializadas que fazem a gestão dos resíduos. O seu maior objectivo é continuar a evoluir para conseguir prestar um serviço de qualidade e confiança, que satisfaça os clientes e realize profissionalmente os seus trabalhadores.