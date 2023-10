RSTJ desempenha papel fundamental na promoção da sustentabilidade ambiental

A RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos, EIM SA, - com sede no Eco Parque do Relvão, na Carregueira, concelho da Chamusca, tem por objectivo a exploração e gestão dos serviços de interesse geral de gestão de resíduos urbanos, quer em alta quer em baixa. Exerce ainda actividades no âmbito de energias renováveis e valorização energética obtida a partir de resíduos.

Constituída no dia 27 de Março de 2019 celebrou a 1 de Janeiro de 2021 o contrato de gestão delegada com os dez municípios accionistas, aos quais presta serviços.

A empresa, que surge na sequência da Resitejo, é detentora de infra-estruturas, instalações, equipamentos mecânicos, recipientes, recursos humanos e financeiros, destinados a assegurar com eficiência, conforto, segurança e inocuidade a deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização, eliminação e estabilização dos resíduos sólidos urbanos.

O sistema tem a seu cargo dar destino final adequado às cerca de 100 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos produzidas anualmente pelos cerca de 200 mil habitantes da região com uma área de influência de 2.466 km2.

O director-geral da empresa, Joel Nunes Marques, realça o papel fundamental que a RSTJ EIM SA desempenha na promoção da sustentabilidade ambiental e o reconhecimento da sua importância por parte da população que serve.

Um reconhecimento que se manifesta diariamente por gestos de simpatia, pela elevada taxa de adesão ao projecto de recolha porta-a-porta e, fundamentalmente, pelas metas das taxas de reciclagem que a RSTJ tem vindo a superar.

A empresa RSTJ tem conseguido recrutar os seus profissionais na região e firmou parcerias com entidades formadoras para suprir as suas necessidades a esse nível estando a apostar forte na formação em segurança na operação de máquinas e equipamentos, pontes rolantes e trabalhos em altura.

"As pessoas são o nosso maior activo. Fazemos uma gestão de proximidade. Sabemos o nome de cada um dos colaboradores, sabemos quem são os pais (alguns ex-funcionários) e quem são os filhos. A porta do meu gabinete está sempre aberta para todos. Contamos com as pessoas e elas sabem que podem contar com a empresa. Travamos a batalha diária pela remuneração justa, pela criação de oportunidades de crescimento e desenvolvimento e pelo reconhecimento do trabalho e esforço", explica Joel Nunes Marques.

O director-geral considera que, numa análise da estratégia nacional para os resíduos urbanos, importa chamar para a reflexão, a importância em manter a qualidade tecnológica e operacional das

infra-estruturas dos sistemas de gestão de resíduos para o aumento das capacidades de recolha e tratamento de materiais e para o conceito de tarifa e a cobertura integral dos custos da cadeia de resíduos, tendo em vista o financiamento adequado dos sistemas de gestão de resíduos.