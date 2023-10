RTR é uma marca de referência num mercado muito exigente

A RTR - Tornearia e Fresagem - é uma empresa familiar, especializada em trabalhos de metalomecânica ligeira e pesada, oferecendo serviços de concepção, reparação e manutenção de equipamentos e componentes técnicos. Executam/prestam serviços desde a peça unitária até à produção em série. Localizada na Zona Industrial de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, a empresa foi constituída em 1996 por Rogério Travessa Ribeiro, que detém mais de 50 anos de experiência profissional na área da metalomecânica.

Sendo já certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade reconhecido internacionalmente, ao abrigo da norma NP EN ISO 9001:2015, obteve pela primeira vez o Certificado do Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, ao abrigo da norma NP 4552:2022. Para esta certificação foram considerados três eixos de conciliação: Boas Práticas Laborais, Apoio Profissional e Desenvolvimento Pessoal, e Serviços e Benefícios.

Uma das poucas empresas na região de Santarém a obter esta certificação a RTR aposta nesta medida de impacto imediato na melhoria da reputação da organização e no bem-estar dos seus trabalhadores.

Permitiu alargar o foco da sua estratégia à vertente da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, que agora se assume como um compromisso da empresa. Permite ganhos de eficiência, ganhos no bem-estar e envolvimento dos trabalhadores e famílias e garante o alinhamento de todas as equipas da RTR em objectivos comuns. O intuito é proporcionar uma sociedade menos conflituosa, assente numa maior solidariedade e igualdade entre mulheres e homens, entre as entidades patronais e os trabalhadores e entre as comunidades locais e os seus grupos minoritários.

Destacam-se como principais benefícios das medidas inerentes a esta norma, a retenção e captação de talento; o aumento da motivação; o aumento da produtividade; o aumento do foco e concentração no trabalho; a diminuição do absentismo; a valorização da organização perante a comunidade; a redução de conflitos laborais; a diminuição da sinistralidade e, muito importante, o aumento da satisfação.

Com clientes exigentes em sectores diversos, como a indústria de moldes, têxtil, aeronáutica, automóvel, alimentar e química, a RTR - Tornearia e Fresagem - que é detentora das principais certificações de qualidade, tem conseguido solidificar a sua posição no mercado, tanto pela idoneidade, integridade e profissionalismo, como pelo investimento continuado na modernização tecnológica.

No que diz respeito a equipamentos e ferramentas de produção a empresa dispõe dos mais recentes equipamentos CNC (Controlo Numérico Computorizado) e maquinaria convencional, que lhe permite aumentar cada vez mais a sua competitividade em termos de qualidade, preço e prazos de entrega.

Heliana Travessa, gestora de recursos Humanos, Qualidade e Conciliação, refere que, actualmente, um dos principais problemas é o recrutamento de profissionais, sejam especializados ou não, e mesmo para aprendizagem/formação interna.

A RTR - Tornearia e Fresagem tem tido sempre em consideração as práticas de sustentabilidade ambiental adequadas tentando ajustar a sua aplicabilidade em cada momento.