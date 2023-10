Ribatubos consolidou-se graças à confiança de clientes e fornecedores

Aberta desde 1997, junto ao antigo campo dos Leões, em Santarém, a Ribatubos - Tubagens e Acessórios Ldª é uma empresa familiar, criada e gerida por Joaquim R. Luís e pelos seus filhos, Teresa Rosário, que desempenha o cargo de directora financeira e Paulo Rosário como director operacional.

A empresa consolidou-se no mercado fruto da confiança que alcançou junto de clientes e fornecedores tendo-se expandido para a Zona Industrial de Santarém onde, para além de dois armazéns, dispõe de uma loja aberta ao público.

Assumindo-se como uma empresa familiar, que tem como foco principal a satisfação do cliente, a Ribatubos trabalha principalmente para o mercado nacional e faz algumas exportações nomeadamente para Angola. Tem vários tipos de clientes, desde canalizadores e empresas de montagem de regas até ao consumidor final.

Disponibiliza uma vasta gama de produtos de qualidade e mantém um vasto stock, para garantir que os clientes encontrem, sem perda de tempo, os materiais de que necessitam.

A Ribatubos é uma empresa certificada e, através da avaliação periódica da satisfação dos clientes, regista um retorno bastante positivo. O seu crescimento tem sido constante sendo os principais constrangimentos actuais o aumento dos impostos e o preço dos consumíveis.

O processo de recrutamento da empresa dá preferência a candidatos da região, mas a maioria dos candidatos vem de outras zonas do país. Teresa Rosário, que tem um percurso de trabalho desde os 16 anos, conciliando trabalho e estudo, considera que deveria haver apoios que incentivassem as empresas a formar os seus trabalhadores.

A empresa desempenha o seu papel na sustentabilidade ambiental nomeadamente através da separação de resíduos domésticos recicláveis e colaborando também com a Câmara de Santarém na recolha porta a porta de embalagens de cartão e plástico.