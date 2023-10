SISAV revolucionou a área do tratamento de resíduos e é uma referência nacional

O SISAV instalou-se em 2008 no EcoParque do Relvão, na freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca, com a perspectiva de revolucionar o mercado nacional de resíduos industriais perigosos. Com o funcionamento do CIRVER - Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos, - de imediato passou a ser uma referência na resposta às necessidades do país que, nessa altura, não estava dotado de infra-estruturas básicas para o tratamento desses resíduos.

A empresa, que integra o Grupo EGEO, trata de forma adequada e correspondendo às exigências ambientais, resíduos industriais perigosos de diferentes proveniências. Para garantir a gestão dos resíduos industriais perigosos o SISAV procura determinar, avaliar e implementar as soluções e as tecnologias que sejam, não só as mais adequadas para a valorização, tratamento e eliminação dos resíduos dos clientes como também as mais eficazes do ponto de vista ambiental e económico.

Todo o processo de tratamento de resíduos é efectuado de forma a optimizar a cadeia logística e a permitir que as operações de gestão de resíduos sejam mais eficientes e económicas e em melhoria contínua. O SISAV adopta o princípio da hierarquia da gestão dos resíduos privilegiando as formas de tratamento que conduzam à reutilização, reciclagem e valorização energética. Somente por último a deposição em aterro.

Em 2020 o SISAV adquiriu 41 hectares de terreno na Chamusca passando a dispor de uma área de 79 hectares de terreno industrial com potencialidades para uma ampla gama de investimentos. Actualmente a empresa tem a decorrer novos projectos e investimentos, entre eles destacam-se a instalação de um parque fotovoltaico e a expansão de uma nova célula de aterro. A empresa está também a investir na remodelação e modernização do tratamento de águas contaminadas, da regeneração de óleos lubrificantes usados e está ainda apostada na implementação da certificação do laboratório.

O SISAV tem vindo a percorrer um caminho pautado pela inovação tecnológica e pela forte aposta em sinergias de prestígio adoptando o propósito da economia circular recuperando cada vez mais fluxos de resíduos. À experiência do passado a empresa alia a ambição para crescer no futuro.