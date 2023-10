Feira de Todos os Santos e ExpoCartaxo cumprem tradição

A secular Feira de Todos os Santos no Cartaxo é uma das mais antigas do país e regressa à cidade de 27 de Outubro a 1 de Novembro em conjunto com a ExpoCartaxo. Os frutos secos, os produtos da época, o artesanato, a água-pé, os vinhos, a gastronomia e a animação voltam a ser as principais atracções de um certame que recebe todos os anos milhares de visitantes no Pavilhão Municipal de Exposições e no Campo da Feira. A ExpoCartaxo é um certame que se realiza paralelamente à feira desde 1998, com uma grande diversidade de agentes económicos do concelho, entre os quais produtores de vinho, o ex-líbris do concelho.

A cerimónia de abertura está marcada para as 19h00 de sexta-feira, 27 de Outubro, mas antes, pelas 16h30, vai proceder-se à apresentação dos resultados do estudo prévio conducente ao levantamento, caracterização e análise dos recursos hídricos da Lezíria do Tejo - Vala da Azambuja, no Espaço ExpoCartaxo.

No programa, como é habitual, não vai faltar também a animação musical. Na sexta-feira, 27 de Outubro, actua a banda Três Bairros, com o DJ Gonçalo Henriques a assegurar o encerramento da noite. No dia seguinte sobe ao palco Emanuel Moura, seguindo-se os DJ Ruka e Big F. Na segunda-feira, 30 de Outubro, é a vez de Jéssica Cipriano e a sua banda e na terça-feira tocam Os Red, seguidos do DJ Fernandinho e DJ Vassalo. O feriado de 1 de Novembro é dedicado ao fado com o animado grupo Baixinho do Fado.

Estima-se que a primeira Feira de Todos os Santos se terá realizado no século XVII na Quinta do Senhor Jesus, então Quinta do Moinho da Fonte, célebre pelos falados milagres do Santo Cristo, situada próximo do cemitério. A feira realizava-se inicialmente no terceiro domingo de Agosto, passando mais tarde a realizar-se a 1 de Novembro. Com o desenvolvimento de novos edifícios públicos, afastados da Quinta do Senhor Jesus, a feira passou a realizar-se junto à praça de touros. Antes da sua deslocalização para o actual recinto, o Campo da Feira, o certame realizou-se nas Avenidas Novas.