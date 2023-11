Golegã espera um milhão de visitantes na Feira Nacional do Cavalo

A edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, está a ser marcada por homenagens, prémios e competições e pela transmissão em ‘streaming’ pela primeira vez. A organização do certame e a Câmara Municipal da Golegã esperam receber cerca de um milhão de visitantes entre os dias 3 e 12 de Novembro sendo que o dia de maior afluência deverá ser o dia 11, Dia de São Martinho, feriado municipal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve na inauguração e durante quatro horas visitou coudelarias, expositores, tirou as famosas selfies e ainda teve tempo para responder a questões de jornalistas, nomeadamente relacionadas com os constrangimentos nos serviços de urgências em hospitais de todo o país. “Houve uma perda de tempo na montagem do Serviço Nacional de Saúde”, referiu.

A transmissão ‘online’ através do YouTube é das maiores novidades deste ano da feira e vai cobrir em directo as competições no picadeiro central e nas zonas de feira, de forma a divulgar para todo o mundo o que se passa nesta feira secular, única no mundo, refere o município. Este ano haverá a atribuição de novos prémios, incluindo o “Prémio Carreira Campino”, para marcar o regresso das provas de perícia de campinos. Também o “Prémio Carreira Carlos Relvas” será pela primeira vez entregue representando uma homenagem ao cavaleiro tauromáquico com mais tempo de alternativa. Durante todo o evento haverá diferentes competições equestres, exposições e espectáculos, incluindo uma colaboração entre a Escola Portuguesa de Arte Equestre e da Escuela de Córdoba, no dia 9, e o tradicional Cortejo dos Romeiros de São Martinho, no dia 11.

Este ano há também uma maior preocupação com a segurança dos animais, que passará por controlos veterinários aleatórios aos cavalos em circulação para avaliar a condição física evitando que haja em competição cavalos desidratados, em estado de exaustão ou com feridas. Também serão feitos controlos de identidade aos animais de forma a prevenir fraudes e garantir que o animal inscrito é o animal em circulação.