Jantar conferência sobre o impacto do Orçamento do Estado

O impacto do Orçamento de Estado para 2024 vai ser o tema do primeiro jantar-conferência das empresas HTC – Business Solutions, com sede na Golegã; Forte Ventura – Assessoria, e Facting – Agência de Publicidade, e decorrerá na quinta-feira, 23 de Novembro, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, a partir das 18h30.

O painel de oradores é composto pelo jornalista económico Camilo Lourenço, a presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC), Isabel Cipriano, e o presidente do conselho de administração da BTOCNET - Contabilidade, Consultoria e Salários, João Pedro Farinha.

A sinergia criada na parceria destas empresas, cujas directoras-executivas são, respectivamente, Helena Cruz, Diana Ventura e Fátima Gomes, garante todo o suporte e ferramentas para optimizar processos de gestão e a garantia da qualidade nas suas áreas específicas. O valor da inscrição é de 85 euros por pessoa e inclui certificado de participação. Os interessados podem inscrever-se enviando um e-mail para geral@htcgolega.pt ou geral@forteventura.pt .