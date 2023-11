Comtemp tempera o sucesso com inovação e valorização das pessoas

Rigor, inovação, qualidade, sustentabilidade e satisfação são algumas das palavras que fazem parte da estratégia de trabalho da Comtemp (Companhia dos Temperos), uma empresa sediada no Entroncamento, com mais de 125 anos de história, que é líder de mercado na indústria alimentar e que se destaca pela produção de vinagres, molhos e condimentos. Com presença em mais de 15 países, da Europa a África, da América à Ásia, passando também pela Oceânia, a Comtemp considera-se uma empresa familiar onde a opinião de toda a gente conta para alcançar o sucesso.

Tiago Pinto Carneiro, director de estratégia da Comtemp, destaca a cultura de trabalho “leve”, com grande proximidade na relação que permite uma boa execução de tarefas. “As pessoas são o nosso maior activo e devem estar satisfeitas, não só em termos remuneratórios. Promovemos a felicidade laboral dos nossos 45 colaboradores e contamos nos próximos cinco anos ter um quadro ainda mais completo. Temos conseguido ter as pessoas certas nos momentos certos”, sublinha.

Cristal, Lezíria, Salador e Magos são algumas das marcas que a empresa, pertença da família Pereira Caldas, tem disponível no mercado. Em 2024 está previsto um relançamento na área dos molhos de alto valor acrescentado, embora os vinagres continuem a ser a grande referência e o que diferencia a Comtemp da concorrência. “Estamos a fazer um trajecto de afirmação com especial ênfase nos produtos biológicos e diferenciadores. Na área dos vinagres apostamos muito na imagem. Ganhámos recentemente um prémio com a nossa gama gourmet. Os nossos vinagres são vegan, não há aditivos nem aromas. Trabalhamos apenas com a transformação da fruta. Tem um grau de pureza muito acima da concorrência”, garante Tiago Carneiro, acrescentando que o consumidor pode encontrar os produtos desde a pequena mercearia à grande distribuição.

Para o responsável “era impossível” uma empresa como a Comtemp não ter na inovação um factor chave. “Só este ano já implementamos mais de 60 projectos de investigação e desenvolvimento interno, que têm colaborações externas, nomeadamente de entidades de outros continentes. A inovação é o grande motor das empresas que estão na indústria alimentar”, vinca. Actualmente estão a desenvolver uma versão 2.0 para os próximos cinco anos, onde se pretende capitalizar tudo o que tem sido feito. “Queremos reafirmarmo-nos cada vez mais como uma marca de excelência. Vamos contratar mais pessoas, vamos investir na exportação, produtos, materiais…temos previsto investir cerca de dez milhões de euros nos próximos cinco anos”, adianta, revelando que em 2023 está estimado um volume de facturação entre 7,5 e 8 milhões de euros.

A responsabilidade social também é um assunto caro na empresa e que merece a atenção de quem é responsável pela sua gestão. Admitindo que ainda têm um longo caminho pela frente, Tiago Carneiro revela que a Comtemp está a eleborar um projecto, que ainda é segredo, para implementar um plano de intervenção na região e no país. A natureza exportadora da empresa é uma das razões para o responsável não ter dúvidas em relação ao posicionamento da Comtemp no futuro. “Temos uma pegada enorme em Portugal, mas estamos a trabalhar para que a Comtemp não seja apenas uma empresa nacional exportadora. Queremos que seja também uma empresa internacional”, afirma.