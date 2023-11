Galardão Empresa do Ano reconheceu papel das mulheres no contributo para a excelência empresarial

A 22º edição da entrega de prémios Galardão Empresa do Ano, organizado por O MIRANTE, relevou o papel das mulheres nos cargos de liderança das empresas e a importância que têm para o sucesso e desenvolvimento do tecido empresarial da região ribatejana. A cerimónia, que contou com a presença de mais de três centenas de convidados, decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém, na tarde de 22 de Novembro, e pretendeu distinguir, reconhecer e incentivar as iniciativas empresariais que contribuem para o desenvolvimento económico e social da região.

O prémio de Excelência Empresarial foi entregue à Mercadona, representada por Ana Carreto, que destacou a “imensa honra” de receber o prémio em nome de 3.500 trabalhadores da empresa. “Agradeço a O MIRANTE pelo trabalho exemplar na informação isenta que presta e por ter este gesto tão nobre que perdura há tantos anos”, notou. Lembrando que a Mercadona foi muito bem recebida em Santarém, revelou que muitos clientes já têm os seus produtos favoritos e a expectativa é que venham a eleger a Mercadona como o seu supermercado de confiança. A empresa está presente na região também com o centro logístico de Almeirim, que será o maior da Península Ibérica quando abrir em 2024, criando cerca de 500 postos de trabalho. “É verdade que, como empresa em expansão, também não fazemos tudo bem, estamos a ter as nossas dores de crescimento e como empresa responsável que somos estamos a aprender e a fazer caminho”, destacou Ana Carreto, lembrando o forte papel que a empresa tem com o sector social.

Na gala foi distinguida Frederica Barros, administradora da Politejo de Azambuja, um negócio familiar que está presente em três continentes e que planeia ampliar a presença no Brasil e no México. Recebeu o Galardão de Mulher Empresária. “É o reconhecimento externo do investimento que temos vindo a fazer para tornar a Politejo numa empresa de referência nas tubagens a nível mundial”, notou. Elogiando a iniciativa de O MIRANTE, que considera um incentivo ao empreendedorismo da região, dedicou o prémio à família que sempre a soube desafiar nos momentos certos, lembrando o pai e a mãe. “Partilho o prémio com todas as mulheres com quem trabalho actualmente e com as que já saíram. Tenho o prazer de trabalhar, aprender e inspirar-me com todas elas. Sem elas teríamos uma Politejo diferente e certamente menos vencedora”, afirmou, lembrando que também os homens merecem o seu agradecimento.

O restaurante O Forno, de Vila Franca de Xira, recebeu o galardão Micro-Empresa do Ano pelo papel activo com que se tem diferenciado na promoção da melhor gastronomia do concelho. Fernando Carneiro, um dos sócios da empresa, emocionou-se no momento de receber o prémio. “Estou bastante emocionado com esta homenagem que O MIRANTE nos proporcionou”, afirmou, dedicando o galardão ao sócio e amigo José Gomes, a todos os clientes do restaurante e toda a equipa que nele trabalha. “São eles que, connosco, trabalham para atingirmos os níveis que temos atingido. Agradeço às nossas famílias e amigos”, frisou.

Um 2024 de desafios

O galardão Empresa do Ano foi entregue à empresa Borrego, Leonor & Irmão, com a empresária Paula Borrego a agradecer um prémio que “tanto orgulha e emociona” e que teria deixado o pai, Joaquim Borrego, muito feliz. “Somos a terceira geração na administração da empresa e a preparar o caminho para a quarta, o que só foi possível com boas decisões, muito trabalho e alguma sorte”, afirmou, antes de agradecer a toda a equipa de 70 colaboradores. “O sucesso da empresa deve-se aos princípios da competência, respeito pela palavra e responsabilidade. O percurso iniciou-se com a visão de uma pessoa e foi congregando colaboradores, clientes, bancos, fornecedores e instituições na missão de tornar os campos do Ribatejo num pólo de competência agrícola nacional para alimentarmos a população portuguesa e fomentar as exportações”, referiu. Para Paula Borrego o ano de 2024 será marcante para a empresa pois registará o reforço da sua liderança nacional na comercialização de factores de produção para a agricultura, prevendo-se um novo ano de crescimento sustentado de vendas e a sua expansão ao Alentejo. “A empresa está preparada para os desafios do futuro que serão muito exigentes para os agricultores por causa das exigências cada vez mais apertadas. Os parceiros podem sempre contar com a nossa empresa”, prometeu.

O galardão Jovem Empresário foi entregue a João Limão, da JLimão, um dos líderes no mercado nacional de paletes, do Porto Alto. João Limão elevou a empresa que herdou do pai, graças a muito empenho e trabalho, a um patamar de referência superando as dificuldades de ser um jovem com poucos apoios. “Não posso deixar de agradecer a toda a minha equipa porque sem ela não seria possível estarmos aqui”, afirmou.

Numa noite marcada por homenagens merecidas, celebrando o empreendedorismo, sucesso e contribuições valiosas das empresas para a região de Santarém, foi também distinguida a Carreira Empresarial de Paulo Neves, empresário da Agrosport do Cartaxo. “Não estava à espera e foi uma surpresa esta nomeação. Somos uma empresa pequena mas com produto de qualidade. Agradeço aos clientes e fornecedores, sem eles não seria possível estar aqui”, afirmou Paulo Neves, dedicando-lhes o galardão. “Faço questão de estar ao lado deles e dedico aos meus dois filhos, sem eles não conseguiria ter mais ânimo para continuar com esta cruzada. Se hoje recebo esta distinção agradeço a eles que vieram dar uma nova dinâmica aos produtos que vendemos”, disse.

“Um empresário é uma força amiga”

O médico Jorge Guardado, um dos rostos da Ucardio de Riachos, foi distinguido com o galardão de Prestígio Empresarial e elogiou O MIRANTE por ser uma força viva na região. “É um prémio fantástico de mais de 22 anos de trabalho pela comunidade”, agradeceu. Notando ter a sorte de fazer o que gosta, lembrou que a Medicina deve ser feita com princípios éticos e deontológicos mas sobretudo com carinho pelos utentes. Agradecendo aos pais sem os quais nunca teria o emprego que tem hoje, lembrou a abertura da clínica Ucardio e como transformou uma professora primária em directora-geral da clínica, “com formação e capacidade de saber lidar de forma profissional no sector da saúde. “A Ana Santos é o meu braço direito na clínica e nas parcerias que temos lançado”, elogiou. Jorge Guardado lembrou que o valor do dinheiro e da produção em Medicina tem um valor especial. “É por isso que muitas vezes há a ideia que a vida não tem preço. A minha função foi fazer com que o preço existisse, por um valor justo e por necessidade de tratar os nossos doentes de proximidade, venham eles de onde vierem, com mais ou menos posses, com ou sem ADSE ou seguros de saúde. Não negamos nenhum tratamento a ninguém, temos soluções adequadas para todos”, frisou. Com 30 colaboradores, é o empenho e resiliência que fazem com que tudo aconteça, destacou. “Um empresário tem de ser a força empreendedora, mas também tem de ser a força amiga, cuidar das pessoas, e eu tenho de cuidar dos que estão comigo para me ajudarem a cuidar dos que me procuram, os doentes. É isso que faço todos os dias com a maior das motivações”, notou.

O Galardão Empresa Mais Exportadora foi entregue à Comtemp, empresa do Entroncamento com 125 anos que é um exemplo de gestão e de evolução constante com projecção internacional na área dos vinagres, molhos e condimentos. Tiago Carneiro, CEO da empresa, dedicou o prémio a todos os empresários persistentes na sua missão. “Só com um grupo de empresários forte é que conseguimos dar a volta a um país que parece cada vez mais sem rumo”, disse, agradecendo também a todos os colaboradores da empresa que diariamente trabalham para levar produtos de qualidade a todo o mundo.

“Santarém é capaz”

A Vomera - Building Solutions, empresa da área da construção sediada no concelho de Abrantes e liderada por Delphine Gerardo e Sérgio Santos, foi eleita PME do Ano. Sérgio Santos lembrou que o país atravessou na última década um conjunto de adversidades que prejudicaram o sector da engenharia e construção. Desde escassez de mão-de-obra, a crise de 2010, o êxodo de profissionais do sector, a fuga dos estudantes dos cursos de Engenharia e o desaparecimento de um conjunto alargado de grandes empresas de nível nacional. Enaltecendo a excelência da formação da Engenharia portuguesa, o empresário lembrou que é preciso olhar com atenção para os números no panorama global. “Não podemos dizer que temos um sector de excelência quando a única empresa portuguesa no ranking das 100 maiores do mundo ocupa a 76º posição. A nossa escala é um forte constrangimento na afirmação internacional”, lamentou. A nível regional Sérgio Santos exigiu que Santarém tenha maior dimensão e melhor posicionamento no sector da Engenharia em Portugal. “Temos uma localização geoestratégica ímpar, com excelentes vias de comunicação e proximidade fantástica à capital e aos centros de negócios, da excelência da Lezíria à proximidade com o Oeste. Temos as condições necessárias para uma promoção e alavancagem da economia da região, assistindo os agentes económicos, pessoas e dirigentes políticos que deveriam fazer muito mais pelo nosso distrito. Nós somos capazes”, considerou. Para Sérgio Santos rigor, ambição e profissionalismo são os valores da Vomera, lembrou, agradecendo aos colaboradores, parceiros, clientes e ao pai, António Santos, bem como aos filhos e à esposa e sócia, Delphine Gerardo, “que com a sua audácia, ponderação, equilíbrio e maturidade tem sido um dos pilares do projecto”, concluiu.