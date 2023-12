Patrocinadores dizem que empresas são o motor da economia e é importante reconhecê-las

As empresas são o motor da economia, têm de ser apoiadas e o seu papel deve ser melhor reconhecido na comunidade. Esta foram algumas das ideias fortes elencadas nos discursos dos patrocinadores dos prémios Galardão Empresa do Ano promovidos por O MIRANTE na tarde de 22 de Novembro, em Santarém.

Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, que patrocinou o galardão Excelência Empresarial entregue à Mercadona, elogiou a empresa por ter uma mulher como Ana Carreto ao leme. “Um rosto conhecido da região e uma mulher dinâmica com uma forte responsabilidade social”, disse. Para Ramiro Matos não restam dúvidas: as empresas são o motor da economia e têm de ser apoiadas e reconhecidas. “Isso faz-se com estes eventos e O MIRANTE faz isto melhor que ninguém”, destacou.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, representado por Pedro Beato, patrocinou o prémio Micro Empresa. O responsável destacou a iniciativa lembrando que reconhecer é engrandecer quem merece optando por seguir a máxima “sê breve e agradarás”. O Turismo do Alentejo e Ribatejo também patrocinou o galardão de Empresa Mais Exportadora, com o seu presidente, José Manuel Santos, a elogiar a qualidade da gala e a lançar o desafio de, no próximo ano, incluir nos galardões uma categoria para distinguir empresas na área do turismo. “Há boas empresas no turismo e animação na nossa região e estamos a fazer um grande esforço para promover estas empresas”, frisou.

Marco Fernandes, presidente executivo da Garval, deixou uma palavra de agradecimento às quatro mil empresas da região de Santarém que são clientes activos da Garval. “Temos 300 milhões de euros de garantias dadas às empresas da região. Esse é o impacto na comunidade que temos”, frisou o responsável da entidade que patrocinou o prémio Empresa do Ano.

O Novo Banco patrocinou o galardão Jovem Empresário e Nuno Palhinha lembrou que o distrito de Santarém é estratégico para o Novo Banco pela sua diversidade de sectores e pela excelência dos seus empresários. “Representa 3% do volume de negócios nacional, dos quais 15% são exportações e emprega 126 mil colaboradores. O Novo Banco tem no seu ADN ser o banco das empresas, pelo profissionalismo e a forma como está próxima dos seus clientes e estar aqui em palco com um jovem dá-nos motivação para continuarmos o caminho que temos feito, que é por todos vós reconhecido”, afirmou o responsável, garantindo que os empresários podem contar com o Novo Banco.

O galardão de Mulher Empresária foi patrocinado pela Rodoviária do Tejo. A responsável da empresa, Sónia Ferreira, deu os parabéns a O MIRANTE pela resiliência e capacidade de se manter vivo numa região e no mundo da comunicação social onde tudo está em mudança. “Temos de improvisar e a sorte dá muito trabalho. Ser mulher empresária e trabalhadora é um desafio mas os desafios são para vencer”, assegurou.

O Prémio Carreira foi patrocinado pela Escola Profissional Vale do Tejo. A presidente do conselho de administração, Salomé Rafael, destacou a importância da iniciativa de O MIRANTE e que em 22 anos apenas faltou a uma edição por motivos de saúde. “Parabéns pelo evento e pela informação que O MIRANTE nos dá dia-a-dia e hora a hora”, frisou.

O prémio Prestígio Empresarial foi patrocinado pelo Instituto Politécnico de Santarém (IPS). Sérgio Cardoso, director da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IPS, disse sentir-se bastante confortável na entrega do galardão. “Levar o conhecimento à prática e dele tirar proveito é o que mais nos interessa assinalar. Reconhecer o mérito e premiá-lo é inspirador para todos os que nos seguem”, afirmou.

A Roques Vale do Tejo, liderada por Frederico Roque, patrocinou o galardão PME do Ano e lembrou no seu discurso a importância do evento de O MIRANTE. Lembrando o discurso de Joaquim Emídio na abertura da sessão, Frederico Roque evocou as mulheres, autarcas e empresárias presentes na sala, para defender que cada vez mais têm um papel importante na sociedade. “Tenho a felicidade de ter ao meu lado uma grande mulher, gosto muito de trabalhar com mulheres, confio em mulheres e como homem não tenho vergonha em dizer que acredito que o futuro é das mulheres”, elogiou, para depois desejar a todos os empresários coragem e optimismo para o próximo ano.