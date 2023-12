Na Feira de Pernes tradicionalmente estabelecia-se o preço do azeite

A Feira de Pernes, cuja origem remonta a 1663, está de volta àquela freguesia do concelho de Santarém, onde decorrerá de 7 a 10 de Dezembro. Sendo tradicionalmente uma feira ligada ao mundo rural e à agricultura, era a última do ciclo de feiras anuais na região e tinha a particularidade de ser ali que costumava ser fixado o preço do azeite, significando indirectamente, que em ano de boa colheita havia uma boa feira.

Agora, com o azeite ao preço do ouro, como se diz popularmente, e com os preços fixados longe dos produtores, a Feira de Pernes não tem a mesma importância a esse nível mas mantém o seu espírito de grande acontecimento regional, envolvendo a população e atraindo centenas de pessoas de outros lugares.

A feira actual é mais que uma feira, tendo na animação e convívio um forte atractivo. E a população, nomeadamente através das suas colectividades gosta de estar envolvida na organização e no usufruto da mesma.

Na Tasquinha da Música Nova e do Atlético são servidos o jantar de dia 7, quinta-feira, e os almoços e jantares de 8, 9 e 10. Na Música Velha, a outra colectividade, com entrada livre, decorrerá o baile de dia 7, a partir das dez da noite, com João Louro e bailarinas, seguido de música pelo DJ Tojo. No dia seguinte actuam os Dizplay seguidos do DJ Agrirui.

Na tarde de sexta-feira 8 de Dezembro, feriado, há música popular na feira com o grupo Tons da Serra. No Largo do Rossio vão também ser instalados carrinhos de choque e insufláveis.