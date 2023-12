Casa do Artesanato de Pernes é o mundo encantado dos brinquedos em madeira

A Casa do Artesanato é a oficina do Pai Natal de Pernes, com os brinquedos a serem feitos pelo octogenário Manuel Joaquim Duarte, que trabalha a madeira desde os 14 anos. Ali encontram-se brinquedos para todas as idades que se distinguem por serem feitos à mão, num material que não é tóxico, nomeadamente para as crianças, e que dura. Além disso é possível comprar artigos para revenda. Localizada na Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva, atrás da junta de freguesia, a Casa do Artesanato de Pernes vai ter uma banca de brinquedos e decoração de Natal na Feira de Pernes, a 8 de Dezembro no Largo do Rossio.

A Casa do Artesanato de Pernes cria e traz memórias de infância a quem a visita e há mais de 40 anos que abre todos os dias. Casas de bonecas com peças de mobiliário, cavalos de baloiço, jogo do burro, pião tradicional e com lançador, ioiô, copo com bola, stick com bola, espadas e escudos, carrinhos e camionetas e ainda brinquedos divertidos para pais e filhos, como as andas horizontais e verticais e o jogo do rapa, tira, deixa e põe são algumas das mil e uma opções disponíveis.

Como sugestões de Natal, o artesão, Manuel Joaquim Duarte, apresenta os porta-garrafas para licor, vinho ou azeite que podem ser personalizados, o presépio e a árvore de Natal pintados à mão, os pé-de-meia e os quebra-nozes.