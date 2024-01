Festas de Amiais de Baixo têm mais de 150 anos de história

Nininho Vaz Maia, Némanus e Hybrid Theory – The Linkin Park Tribute fazem parte do cartaz musical de mais uma edição das Festas em Honra do Mártir São Sebastião, em Amiais de Baixo, concelho de Santarém. Os festejos decorrem entre 2 e 6 de Fevereiro e são esperados milhares de visitantes numa festa emblemática e com características muito próprias. A inauguração está marcada para sexta-feira, 2 de Fevereiro. Na primeira noite há concertos com Hybrid Theory e os Reis da Música Brasileira.

No sábado, dia 3, bombos e gaitas de foles vão garantir a animação de rua durante a tarde, em que não vai faltar o tradicional fogo-de-artifício. A Orquestra 12 de Abril, presença habitual no evento, vai abrilhantar o arraial nessa noite seguindo-se actuações da Banda ElYte e de Nininho Vaz Maia. No domingo a animação musical fica a cargo da banda Bico D’Obra e o concerto com os 4 Men. Na noite de segunda-feira destaque para o baile com a banda Artitka, seguindo-se concerto com Némanus. Durante as madrugadas há música de dança com disc jockeys.

A edição deste ano das Festas em Honra do Mártir São Sebastião terminam na terça-feira com a apresentação da nova comissão de festas, que vai organizar os festejos do próximo ano. Nesse dia haverá duas sessões de arraial e leilão. Os festejos terminam com a última saudação à população, marcada para as 21h00.

Uma procissão no Guiness Book

A Festa em Honra do Mártir São Sebastião é o ponto alto do calendário anual de eventos em Amiais de Baixo e é realizada há mais de 150 anos pelas gentes da vila. A festa tem algumas características especiais, entre elas as das procissões que se realizam na noite de sábado e nas tardes de domingo e de segunda-feira. Um dos momentos mais importantes é quando o andor com o Arcanjo São Miguel sai da capela do cemitério mais antigo da vila para a Igreja Matriz onde pernoita durante os dias de festa junto da imagem de Nossa Senhora da Graça, padroeira da vila. Essa procissão é feita de noite com archotes que cada pessoa carrega a iluminar as ruas da vila.

Em 2010 a procissão com archotes inscreveu o seu nome no Livro dos Recordes do Guiness ao conseguir que 624 pessoas participassem na procissão com archotes em fogo ao longo de uma milha terrestre (1.620 metros). Durante a festa as principais ruas de Amiais de Baixo estão praticamente todas iluminadas com arcos em toda a extensão. As portas das casas abrem-se aos visitantes com a mesa posta numa mostra da hospitalidade das gentes da vila.