Roques Vale do Tejo com mais procura na aquisição de carros novos

Apesar da instabilidade que se vive com as guerras e a elevada inflação há cada vez mais particulares e empresas a apostar em comprar carro novo, revela Dolores Silva, conselheira comercial na Roques Vale do Tejo, representante Renault, Dacia e Isuzu em Santarém, Vila Franca de Xira e Torres Novas. A empresa foi novamente parceira da gala Personalidades do Ano de O MIRANTE e mostrou dois dos seus novos veículos à porta do Convento de São Francisco na tarde de 29 de Fevereiro: o Megane 100% eléctrico e o Dacia Jogger, um familiar que pode ter até sete lugares. “Sentimos que está a existir novamente maior confiança das empresas depois da pandemia e da inflação e verifica-se um maior investimento na renovação das frotas”, realça.

“Às vezes o que gastamos em oficina mais vale comprar um carro novo sobretudo se for eléctrico, que tem a vantagem da pessoa poupar nas manutenções e ao preço a que está o combustível poupar na utilização regular”, explica Dolores Silva. Sobre a tendência crescente de venda de eléctricos a conselheira diz que “é possível que os eléctricos sejam o futuro, mas ainda não há certezas absolutas. Se calhar em termos energéticos se toda a gente tiver um carro eléctrico em casa ainda não será possível haver suporte na rede para todos. Penso que terá de haver sempre energias alternativas aos eléctricos”, defende. Neste momento, assegura, a grande aposta de marcas como a Renault e a Dacia é a introdução de cada vez maior sustentabilidade nos processos produtivos e uma aposta forte nas energias verdes, rumo a um futuro mais sustentável.

“As empresas se forem inteligentes podem rentabilizar bastante a compra de eléctricos. Podem deduzir o IVA da compra até 62.500 euros e não são tributados em sede de IRC. Existe uma série de vantagens, incluindo a dedução de 50% da energia dos carregamentos”, explica. Além de viaturas novas a Roques Vale do Tejo tem também disponíveis vários veículos semi-novos e usados das marcas Renault e Dacia.