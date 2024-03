Restaurante “Flor do Ribatejo” assume-se como tipicamente ribatejano

O restaurante “Flor do Ribatejo”, em Santarém, assume-se como um espaço tipicamente ribatejano e com comida de tacho. Tem prato do dia, comida caseira, petiscos diversos e take-away. Serve pequenos-almoços e possui serviço de catering. É acessível a pessoas com mobilidade reduzida e dispõe de uma esplanada onde são permitidos animais de estimação. Localizado nas traseiras da Praceta Augusto Brás Ruivo, loja 6, perto do Hospital Distrital de Santarém, o “Flor do Ribatejo” tem página de Facebook onde informa qual o prato do dia.

Francisca Abreu, 28 anos, é gerente e cozinheira. A adrenalina de confeccionar vários pratos num dia e poder transmitir amor e prazer através da comida culminou na passagem por vários restaurantes e numa história de 10 anos como cozinheira. Conta com a ajuda pontual da chefe Graça Cordeiro.

O “Flor do Ribatejo” abre de segunda a quinta das 07h00 às 19h00. Sexta das 07h00 às 21h00 e sábado das 07h00 às 15h00. As especialidades são: bifes à portuguesa, bife à chefe, bife 3 pimentas, bife à Flor do Ribatejo, molhinhos, pota panada, arroz de pato, tomatada à Maria Francisca, cozido à portuguesa e massa à barrão.