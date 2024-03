Oficina PrestoKar abre este mês na Portela das Padeiras em Santarém

A PrestoKar, oficina multi-marcas sediada em Almada, chega a Santarém no final do mês de Março. Chapa e pintura, pneus e reparações de jantes, programação e codificação, reparação de centralinas e solução FAP, Adblue e EGR são alguns dos serviços disponibilizados com o cliente sempre a par da evolução da reparação através do seu telemóvel. A PrestoKar oferece garantia de mão-de-obra de um ano ou até 22 mil quilómetros. Vai estar localizada na Portela das Padeiras, junto à Estrada Nacional 3, no número 144.

A PrestoKar resulta da união de duas famílias de origens diferentes que se conheceram e uniram pelo amor ao futebol. A história começou no coração de Almada, em 2011, quando Rodrigo Rodrigues e Nathalia Rodrigues, sócios-gerentes da PrestoKar, adquiriram a oficina do mecânico Fernando Facas. Em 2022 juntaram-se-lhe dois empresários americanos com experiência em Marketing e Branding, Gustavo Jaramillo e Ângela Jaramilho e assim nasceu a PrestoKar, uma marca cuja essência transcende fronteiras ao ser registada também nos Estados Unidos da América.

"A PrestoKar simboliza o nosso percurso como empreendedores e queremos deixar uma marca na próxima geração, para que abrace os sonhos com determinação e confiança inabalável”, afirma o empresário americano.