Para a LMauto os clientes de hoje são os amigos de amanhã

A LMauto, em Santarém, compra e vende automóveis e presta serviço pós-venda directa ou indirectamente recorrendo aos melhores parceiros. E também trata de todo o processo de financiamento para aquisição da viatura. O stand, localizado na Rua 31 de Janeiro, funciona de segunda a sábado das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00. Para visitas noutro horário basta agendar previamente. Tem estacionamento privativo para os seus clientes no interior do stand.

A LMauto apresenta veículos de gama média com um intervalo de três a oito anos, baixa quilometragem e que reúnem condições para serem considerados como novos. “Gosto de aconselhar o cliente no momento da escolha, de me ver mais como um consultor do que um vendedor do momento, porque o cliente de hoje vai voltar se ficar satisfeito. Por essa razão adoptei o lema “em cada cliente temos que ter um amigo”, explica o sócio-gerente Luís Miguel Mata, de 49 anos.

A experiência adquirida ao longo de 20 anos na área comercial, aliada à paixão pelo mundo automóvel sustentada numa experiência familiar com mais de 40 anos no mercado, motivaram-no a abrir a LMauto em 2021, ainda que num período conturbado para o ramo pela escassez de viaturas, aumento significativo do preço dos automóveis e das taxas de juro. A LMauto tem clientes de norte a sul do país e ilhas, num trabalho que, segundo explica, é assente no rigor, transparência, qualidade, seriedade, inovação e adaptabilidade para que os clientes de hoje sejam os amigos de amanhã.