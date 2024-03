Família Domingos tornou o restaurante Brazão numa referência em Santarém

O forte são as carnes de vaca grelhadas e tem pratos do dia com receitas da cozinha tradicional portuguesa.

O restaurante Brazão existe há sete anos em Santarém com um conceito familiar, acolhedor e intimista, onde os clientes fazem questão de saber o nome dos proprietários e vice-versa.

As carnes de vaca grelhadas são o forte, mas dispõe de pratos do dia que rapidamente esgotam como cozido à portuguesa, carne à Lafões, borrego no forno, polvo à lagareiro, ou bacalhau assado no forno.

Localizado na Avenida dos Combatentes, número 25, o Brazão está aberto de segunda a sábado, a partir do meio-dia para almoços e das 19h00 para jantares. O restaurante é a concretização de um sonho antigo da família Domingos, constituída pelos pais Teresa e José e os filhos Daniel, Maria e Inês, que dão a cada prato um acrescento familiar.

“Somos feitos de sabores que nos fazem lembrar a comida da nossa avó naquele almoço de família”, descreve Maria, que explica que a equipa de oito elementos possui uma vasta experiência na área e que recorrem aos mesmos colaboradores desde início para fazer face à procura. O sorriso e a satisfação dos clientes, o sentimento de "missão cumprida", de casa cheia e de serem uma referência é o mais gratificante no trabalho, diz Maria Domingos. Novos pratos estão sempre a surgir e a mãe é quem trata de inovar na decoração. O Brazão pode ser encontrado no Facebook e Instagram.