Politécnico de Santarém reforça a ligação entre o ensino e o mercado de trabalho

Um dos pilares fundamentais do Plano Estratégico 2030 do IPSantarém é o reforço da ligação ao mercado de trabalho como forma de preparar os estudantes para os desafios do mundo profissional.

Esta ligação concretiza-se através da recentemente criada Rede CORPORATE do IPSantarém, que agrega um conjunto de parceiros externos, como empresas e organizações, com o propósito de apoiar o desenvolvimento de novas abordagens de ensino através de projectos em cocriação, permitindo que o conhecimento em sala de aula se adapte ás necessidades práticas do mercado de trabalho.

As Feiras de Emprego são também eventos essenciais para esta estratégia de aproximar os estudantes do mercado de trabalho. O conceito INTEGRA, presente na Feira de Emprego da Escola de Gestão e Tecnologia, proporciona um ambiente onde cerca de 40 empresas e associações do Tecido Empresarial e Tecnológico interagem com os estudantes e docentes. Este ano a dinâmica será expandida para incluir a Escola Superior Agrária e a Escola de Desporto de Rio Maior, que também terão suas próprias Feiras de Emprego.

Além disso o Politécnico de Santarém é um dos organizadores da InterEduca, uma Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. Nesse evento os participantes têm a oportunidade de explorar oportunidades de formação, conhecer empresas e descobrir caminhos para o seu sucesso profissional.

Em resumo, a colaboração contínua entre o Politécnico de Santarém e o mundo empresarial é fundamental para preparar os estudantes, garantindo que estejam prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. A inovação, a aprendizagem em cocriação e a ligação com a realidade empresarial são os pilares que sustentam essa relação.