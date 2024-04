António Mendes distinguido pelo município onde deixou obra feita

António Manuel dos Santos Mendes, que foi presidente da Câmara de Constância entre 1986 e 2009, vai ser homenageado no Dia do Concelho, feriado municipal que se celebra na segunda-feira seguinte à Páscoa e que este ano calha a 1 de Abril. Uma sessão solene integrada no programa da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que o antigo autarca, que foi também presidente da Assembleia Municipal de Constância, ajudou a reinventar e dinamizar, tornando-a num dos eventos mais marcantes das festividades ribatejanas.

António Mendes, sempre eleito pela CDU, foi o principal rosto da mudança que o concelho de Constância viveu ao nível da requalificação urbana, do aproveitamento das margens dos rios, da promoção turística, das infraestruturas básicas e equipamentos públicos, entre outras áreas. Obra feita e que ainda hoje é visível sem beliscar a sustentabilidade financeira do município.

Em Julho de 2023, o histórico ex-presidente da Câmara de Constância já tinha sido objecto de outro reconhecimento pelo município, quando o executivo de maioria socialista liderado por Sérgio Oliveira decidiu atribuir o seu nome a uma travessa numa urbanização da freguesia de Santa Margarida, de onde o ex-autarca é natural. Uma decisão criticada pela CDU, que a considerou desqualificadora da importância que António Mendes teve na história contemporânea do concelho.

Em declaração de voto a CDU, pela voz do vereador Rui Ferreira, vincou que António Mendes, que deixou a liderança do município em 2009 após 24 anos em funções, foi condecorado com a Ordem de Mérito em 2015 pelo então Presidente da República, sendo o único cidadão do concelho detentor dessa honraria.