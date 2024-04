Festa do Vinho está de regresso ao Cartaxo para celebrar uma relação ancestral

A Festa do Vinho do Cartaxo quer consolidar-se como um dos principais pontos de encontro entre produtores e apreciadores de vinho e está de volta à cidade de 26 de Abril a 1 de Maio, celebrando a tradição vitivinícola do concelho. O Pavilhão Municipal de Exposições volta a ser o palco da festa. O vinho tem sido ao longo das décadas um dos principais alicerces de progresso e desenvolvimento do concelho do Cartaxo, como prova a carta de foral assinada por D. Dinis, que isentava do pagamento de impostos todos os agricultores que ali plantassem vinhas.

A primeira Festa do Vinho foi apresentada pela Câmara do Cartaxo em 1988 para valorizar a notoriedade dos vinhos locais e consolidar a identidade do concelho ligada ao sector vinícola. A festa deste ano começa no dia 26 de Abril, pelas 18h30, seguindo-se um showcooking pelo Curso Profissional de Restaurante & Bar do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita. Pelas 20h00 arranca outro showcooking com alunos do Curso Profissional de Cozinha & Pastelaria do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita. À noite o palco dos concertos está reservado para os Lucky Duckies e pela madrugada dentro há mais música com o DJ John Goulart.

O programa da festa é vasto e os destaques são no dia 27 de Abril uma actuação do ballet do Ateneu Artístico Cartaxense pelas 15h00, um concerto de acordeão por Andreia Sofia, provas de vinhos, apresentações de enoturismo e um concerto pelos Geração 2000, seguido de música pelo DJ Vassalo. No dia seguinte, 28 de Abril, o programa contempla showcookings, apresentação da actividade da Sociedade Filarmónica Cartaxense, uma conversa sobre a harmonização de queijo com vinho e um concerto com a banda tributo a António Variações “(A)Variações”.

Outros destaques da animação musical são no dia 29 de Abril um concerto com a banda Turma do Rock, um concerto de Luís Trigacheiro dia 30 de Abril e a actuação do DJ Thiago Riko. Na manhã de dia 1 de Maio os campinos vão desfilar pela cidade, como já é tradição. À tarde decorre o primeiro festival de folclore do Cartaxo e é apresentada a Associação Movimento Empresarial do Concelho do Cartaxo. A primeira corrida de toiros de comemoração dos 150 anos da praça do Cartaxo é também nessa tarde, tal como a sessão de apresentação de fundos comunitários para a internacionalização de empresas. João Mendes fecha a Festa do Vinho com um concerto às 21h30.