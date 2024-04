Drogaria Howell Guedes foi fundada há 120 anos no Cartaxo

A Drogaria Howell Guedes está a celebrar 120 anos. Localizada na Rua Batalhoz, no Cartaxo, é gerida por Frederico Guedes e conhecida pelos seus óleos “Milagroso” e “Luminoso”. O primeiro para nutrir madeira e o segundo para devolver o brilho ao alumínio. Tem também uma gama de produtos químicos de A a Z e aposta num atendimento personalizado com indicações úteis aos clientes.

Os cremes Benamôr, as pastas dentífricas Couto e a gama de sabonetes Ach Brito e Confiança, marcas que são uma referência nacional, sobressaem nas vendas de cosmética. A Casa Centenária Howell Guedes também tem uma secção de perfumaria, uma das mais antigas do País. Abre de segunda a sexta, das 09h30 às 13h00, e das 14h30 às 19h00. Aos sábados, das 09h30 às 13h30.

A casa centenária começou com a Avó Adélia do Carmo Guedes, casada com o farmacêutico Joaquim Calixto, tendo a loja passado a comercializar os mais variados produtos químicos, de beleza ou de limpeza alguns dos quais produzidos em laboratório próprio segundo formulários ainda hoje guardados pela família.

Após o seu falecimento, a gerência foi assumida pelo seu filho, Fernando Guedes, pai do actual proprietário, que era um dos mais conhecidos e populares comerciantes do Cartaxo, pois além de criar uma mística agradável com os clientes possuía na loja um laboratório de análises de vinhos que originava filas de vitivinicultores.

Possuía igualmente uma fábrica de gelo onde pescadores de Peniche e Nazaré compravam blocos para que o peixe chegasse fresco a Lisboa. “Com o falecimento do meu querido pai, acabei por optar voltar à casa onde nasci no primeiro andar para que a loja não encerrasse e com a ajuda da minha irmã, Margarida, decidimos continuar a lutar pelo comércio tradicional”, revela Frederico Guedes.