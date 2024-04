Tertúlia 71 no Cartaxo tem nova ementa e novo 'Chef'

A Tertúlia 71, no número 71 da Rua Batalhoz, na cidade do Cartaxo, é uma garrafeira de venda ao público com um bar de vinhos onde os clientes podem petiscar. Abriu em finais do ano passado e, este mês, apresenta uma ementa renovada e o novo 'chef', André Lisboa. Vai participar na Festa do Vinho, que decorre de 26 de Abril a 1 de Maio, com o “showcooking” Da Vinha à Cozinha, em parceria com os vinhos Vara Larga, a partir das 19h00 de domingo, 28 de Abril, no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo. Na Tertúlia 71, para além dos petiscos que se mantêm na ementa, como o pica-pau de porco, moelas, ovos rotos e gambas al ajillo, agora existe a possibilidade de degustar pimentos padrón, atum à algarvia com molho tzatziki, pica-pau de “burras” (bochechas), bife da vazia em molho de alecrim e alho, ceviche, salada caprese, entre outras novidades. A proprietária, Ana Andrade, mudou-se de Lisboa para o Cartaxo com o marido e a filha e quer fazer do espaço um local de encontro e de convívio, não se limitando a ter a porta aberta.

No final de cada mês organiza um evento temático e, para Maio, está a preparar uma noite de fados com data a revelar. “A recepção à abertura da Tertúlia 71 foi extremamente encorajadora e o feedback que recebemos é de que proporcionamos um espaço bastante acolhedor e diferente, que fazia falta à cidade”, refere Ana Andrade. Os vinhos com mais saída na Tertúlia 71 são os da Adega do Cartaxo, bem como “Vara Larga” de João Mota (Cartaxo), “Dois Carvalhos” de Fernando Carvalho (Cartaxo) e “Mariana” da Herdade do Rocim (Alentejo).