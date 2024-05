“O Coelhinho”, da Misericórdia da Chamusca é a única creche do concelho

A Creche “O Coelhinho”, propriedade da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, é a única resposta naquela área, a funcionar no concelho da Chamusca. Tem seis salas e capacidade para 84 crianças, tendo-se candidatado a um projecto de alargamento para mais 12. Efectua o transporte das crianças quando solicitado. Encontram-se abertas as inscrições para o ano lectivo 2024/25, com as vagas gratuitas a crianças nascidas a partir de 1 de Setembro de 2021.

Foi efectuado durante o ano de 2022/23 um investimento na reabilitação do espaço, criando as melhores condições de comodidade às crianças e aos dezoito profissionais que ali desempenham funções.

Para além das actividades curriculares, “O Coelhinho” tem disponíveis outras, como ginástica e música. Também leva a cabo festas temáticas.

Sabendo que a creche desempenha um papel fundamental no desenvolvimento afectivo, físico e intelectual das crianças, a Santa Casa tem vindo a estudar protocolos com as Escolas Universitárias para o desenvolvimento e a aplicação das melhores técnicas, tendo como foco o que de melhor se faz em Portugal.

Para desempenhar na plenitude este considerando, as crianças podem usufruir de seis amplas salas renovadas, cómodas, entre os 50 e os 80m2, e de um espaço exterior extenso, dividido em várias áreas, dando às crianças a possibilidade de explorar as várias realidades, aumentando a sua autonomia através da aprendizagem e do desenvolvimento das suas capacidades motoras, sensoriais e cognitivas, explorando o relacionamento e o convívio com outras crianças.