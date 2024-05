Os azulejos encantados da Ermida de Nossa Senhora do Pranto

A enorme chave dá várias voltas e abre-se a porta da Ermida de Nossa Senhora do Pranto, na Chamusca. Lá de cima, do Outeiro do Pranto, avista-se a vila e mais ao longe o rio Tejo. O nosso cicerone entra e pede-nos para aguardar um minuto enquanto abre as janelas que estão protegidas com grades.

Vale a pena subir quase ao topo da vila para ver o interior da Ermida, mas há que contactar a Santa Casa da Misericórdia com antecedência. As paredes da nave central e das capelas laterais são revestidas a azulejos do século XVIII.

As paredes laterais estão forradas com conjuntos de azulejos que, ao contrário do que é habitual, não representam uma única cena. Em cada um foi pintada uma flor diferente. Num ou noutro há um pássaro. É um típico painel de figura avulsa, tipicamente, como existem poucos.

Na parede do lado direito de quem entra há algumas falhas. Azulejos que caíram e estão guardados numa zona anexa à capela lateral, dedicada a S. José. Uma antiga caixa de esmolas está pendurada do mesmo lado. No altar central uma imagem da Padroeira. Ao lado, tapada por uma redoma de vidro, uma estatueta de Santa Luzia.

Tem afixados no manto uns conjuntos de olhos de prata. Como antigamente os pobres não tinham dinheiro para ir aos oftalmologistas iam à Ermida rezar à santa e fazer-lhe promessas. Se calhava curarem-se ofereciam aqueles olhos. A santa foi martirizada e arrancaram-lhe os olhos.

Alguns azulejos estão danificados. O vidrado desapareceu e no seu lugar foi colocada uma massa branca. Para além do uso daquele cimento, alguns dos que se soltaram foram colocados fora do lugar onde estavam. Infelizmente a Misericórdia da Chamusca não tem dinheiro para restaurar.

Os azulejos foram feitos à medida para as paredes da pequena igreja. Nas laterais do altar-mor há painéis “historiados a azul e branco relativos à vida da Virgem Maria articulados com um emolduramento cuja decoração reproduz elementos arquitectónicos barrocos onde se integram filas de anjos e de arcanjos, encimando um rodapé de pintura marmoreada, com florões”. A descrição está numa publicação de 1992, com o título “Azulejos na Vila da Chamusca”, editada pela câmara municipal, da autoria de Branca Maria Palla Lizardo.

Na capela da direita, dedicada a S. José, a mesma autora destaca os medalhões inferiores “com cenas de anjos carpinteiros”. No painel surge a Virgem Maria a dobar, o menino Jesus a varrer aparas de madeira e S. José a aplainar uma tábua. As imagens revelam problemas e já está a aparecer a madeira. Tudo o que eram camadas cromáticas desapareceu.

* Resumo da reportagem publicada originalmente a edição de O MIRANTE de 26 de Maio de 2011, no suplemento sobre a Semana da Ascensão.