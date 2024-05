Feira de Maio em Azambuja exalta tradições ribatejanas

A centenária Feira de Maio está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 23 e 27 de Maio com um programa diversificado que inclui actividades equestres, gastronomia, artesanato, concertos, desfile de tertúlias, largadas e corrida de toiros. Um dos momentos altos do certame é a homenagem ao campino Francisco Manuel Silva, mais conhecido por Xico das Várzeas, um dos que participa há mais anos na feira e que tem dedicado a sua vida à criação do toiro bravo. O momento solene, que acontece na manhã de domingo, 26 de Maio, pretende de igual forma reconhecer publicamente o valor de todos os campinos. No mesmo dia decorre a tradicional corrida de toiros à portuguesa, pelas 16h30, na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa.

A inauguração oficial ocorre a 23 de Maio, pelas 17h00, na Praça do Município e contará com a participação de campinos, elementos das tertúlias e ainda a Fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja. A fechar o dia, terá lugar o concerto com o grupo Los Romeros, no Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos.

Nas ruas da vila, refere o município em comunicado, as cinco largadas de toiros continuam a constituir a grande atracção do evento, fazendo as delícias dos mais aficionados e dos milhares de visitantes. Isto, sublinha a autarquia, sem esquecer as tertúlias que abrem as portas a quem queira refrescar a garganta ou petiscar, e ainda a ornamentação bem garrida e castiça de fachadas e janelas que tornam a feira genuína.

Para a noite de sexta-feira, 24 de Maio, está reservado o desfile dos campinos com o gado à luz de archotes, a partir das 21h00, seguido da emblemática espera de toiros e largada nocturna. Após a recolha dos toiros, já para lá da meia-noite, inicia-se a distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho em diversos pontos centrais da vila, com animação garantida com vários grupos de baile, como o Grupo D’vinus, no Largo do Rossio e Solo Así, no Largo de Palmela.

O Dia do Cavalo, sábado, será dedicado às actividades equestres, com o Concurso de Modelo e Andamentos - Classe Éguas Afilhadas, no Centro Hípico Lebreiro, às 14h30; com a prova de perícia de campinos e as provas de condução de jogos de cabrestos, a partir das 15h00, na Rua Engenheiro Moniz da Maia. A partir das 21h30, anuncia-se o tradicional passeio livre a cavalo, pelas ruas da vila e com visita a várias tertúlias. Pelas 23h00 realiza-se o concerto com o artista português Richie Campbell, no jardim urbano, e pelas 00h30 a Festa dos Anos 80 da Tertúlia CCM, na Praça do Município.

A manhã de segunda-feira, 27 de Maio, é dedicada às crianças com a iniciativa Feira na Vila, que inclui actividades de animação para alunos do 1.º ciclo e ensino especial. Durante a tarde são entregues diplomas e prémios às melhores ornamentações e realiza-se a última largada de toiros. À meia-noite, um espectáculo de fogo-de-artifício dá por encerrada a Feira de Maio de 2024. O programa completo pode ser visto na página da Câmara de Azambuja na Internet.