Statusgalaxy de Aveiras de Cima conhecida na área da construção civil pelo seu dinamismo

João Pedro António e Maria Luísa António, representantes da Statusgalaxy, empresa ligada à construção civil e aluguer de equipamentos, consideram que a melhoria da circulação rodoviária em todo o concelho é uma medida essencial para o progresso e acreditam que um dos passos para isso acontecer seria a construção de uma variante entre Azambuja e Aveiras de Cima.

O aumento da habitação disponível a preços acessíveis e a melhoria dos serviços de saúde, principalmente o aumento de médicos no concelho, são outras medidas que considera necessárias.

A Statusgalaxy, com sede em Aveiras de Cima, é uma empresa que oferece todo o tipo de serviços inerentes à actividade de construção civil, estando actualmente mais direccionada para a área de construção civil industrial e movimentação de terras. É conhecida no mercado pelo dinamismo e pelo empreendedorismo da sua administração.

Com o Mês da Cultura Tauromáquica a decorrer até dia 22, seguindo-se a Feira de Maio, João Pedro António e Maria Luísa António dizem que gostam de todas as actividades relacionadas com a cultura tauromáquica, nomeadamente as touradas, as largadas de toiros, as danças sevilhanas e os cavalos.

"Não nascemos em Azambuja, mas crescemos e fomos criados na vila de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja. Podemos dizer que todo o espírito que se vive neste Ribatejo, acabou por influenciar a nossa atitude", sublinham. E acrescentam que os amigos mais próximos também são, maioritariamente, aficionados. Apesar de gostarem da actividade que exercem no sector da construção civil dizem que havia outras profissões onde também se sentiriam bem. João Pedro António como piloto de aviões e Maria Luísa António como advogada.