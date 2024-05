Abriu em Torres Novas uma loja Maxfinance Conquista

Inaugurada a 23 de Maio, a loja Maxfinance Conquista, em Torres Novas, disponibiliza atendimento especializado em financiamentos bancários, tanto em crédito habitação, como outros tipos de crédito, nomeadamente auto, pessoal, etc.

A Intermediária de Crédito, Rosalina Santos, refere que o objectivo da Maxfinance Conquista, é apresentar o melhor serviço ao cliente, poupando tempo e dinheiro ás famílias, pois ao trabalhar com várias instituições bancárias, consegue analisar e comparar as melhores condições apresentadas e consequentemente, aconselhar as instituições bancárias, que melhor servirão em cada caso. “Os clientes beneficiam também de um atendimento personalizado, que é uma constante da marca e pela qual ela se distingue de outras marcas do mercado.”, sublinha, deixando o convite para uma visita.