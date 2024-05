Cidade moderna e em renovação Torres Novas volta a recriar tempos antigos

O centro histórico de Torres Novas volta a receber as Memórias da História. De 29 de Maio a 2 de Junho, os visitantes vão poder ter uma ideia de como era viver na época medieval, através do trabalho de recriação feito por dezenas de artistas e figurantes.

Este ano, o tema escolhido foi a atribuição da autorização para a realização de feiras, a Carta de Feira, pelo rei Afonso II, à cidade, em 1273. A zona do castelo, a praça 5 de Outubro ou a muralha fernandina, o património religioso situado nas imediações, bem como a malha urbana que os interliga e o rio Almonda, que atravessa a cidade e, envolvendo o castelo, conferem à reconstituição um cenário único.

Quanto ao visitante, poderá encontrar e conviver com a modéstia do povo medieval nos seus ofícios e lavouras do dia-a-dia, em inúmeros espaços fascinantes criados para o efeito.

Na nota de imprensa, é descrita a situação histórica que serve de fundo à Feira “Afonso III reinava em Portugal há cerca de 30 anos. Após várias contendas com o seu já falecido irmão, D. Sancho II, e depois da conquista definitiva do Algarve, pacificou o território e pôs fim às lutas com Castela, casando com D. Beatriz, filha de Afonso X de Castela.”.

Lisboa era a capital do reino e tinha sido mandada cunhar nova moeda. Como forma de contribuir para o desenvolvimento económico das terras e de dar coesão ao território, foi mandado que se fizessem feiras e Torres Novas recebeu então, tal como outras localidades, a sua Carta de Feira.

Visitas guiadas, oficinas e ateliers em torno dos ofícios da época, entre muitas outras experiências inesquecíveis, estão ao dispor de todos os que visitarem Torres Novas, para desfrutar daquele interessante cenário.