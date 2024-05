Mais valias de Torres Novas são as acessibilidades e as actividades culturais

Anabela Silva confirmou, na Multiópticas, em Torres Novas, a sua vocação natural para lidar com os outros. Tendo começado por trabalhar com crianças, o início da sua vida profissional foi com naturalidade e sem dificuldades que passou, como vendedora, a lidar com pessoas de todas as idades.

“Sou muito feliz no que faço agora. Gosto do contacto diário com as pessoas, e de poder contribuir para o seu bem-estar e melhoria da qualidade de vida. Acho que não me veria a trabalhar noutra área neste momento.”, sublinha.

A Multiópticas tem serviços de avaliação, venda e acompanhamento pós-venda. Os clientes podem fazer a consulta de optometria gratuitamente e dispõem de atendimento personalizado e adequado às necessidades identificadas, bem como às preferências pessoais.

Com mais uma edição das Memórias da História à porta, Anabela Silva, confessa que, quando foi estudante, a disciplina de história não era a sua preferida e que só mais tarde se interessou pelo passado. “Enquanto estudante sempre demonstrei maior aptidão por disciplinas mais práticas e criativas, como a educação física, música ou expressões plásticas e visuais. E também gostei bastante de áreas como a psicologia ou contabilidade.”.

Sobre a cidade onde adora trabalhar, destaca as acessibilidades e as actividades culturais. “Penso que a existência de duas grandes auto-estradas no concelho de Torres Novas é um dos pontos mais fulcrais de desenvolvimento, facilitando a fixação da indústria e, consequentemente, da existência de postos de trabalho. Apesar da crise da habitação, que tem afectado todo o país, Torres Novas tem conseguido manter-se uma cidade acessível e com boas condições de vida. Temos actividades culturais diversificadas e várias ofertas em algumas áreas, à semelhança dos grandes centros, contudo com maior qualidade de vida.”

Um outro ponto positivo que destaca é a política de recuperação de alguns edifícios com história, dando-lhes outro uso, por parte da câmara municipal. “Acho que é uma óptima iniciativa. Considero muito importante conservar a história, mas, ao mesmo tempo, enquadrá-la no contexto actual. A cidade ganha vida e os habitantes ganham cultura e espaços de entretenimento.”.