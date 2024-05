"Estofador O Violante" aposta em coisas modernas e inovadoras

A disciplina de História, não era a preferida de Bruno Violante, quando andava a estudar, mas o proprietário da empresa "Estofador O Violante", lembra-se de achar interessante perceber como os antepassados viviam, o que utilizavam e como se relacionavam. Mas, viver no passado, mesmo que por um dia, não lhe parece atractivo. "Dispenso tal experiência. Adoro coisas modernas e inovadoras", diz.

Respondendo ao inquérito de O MIRANTE, a propósito da iniciativa Memórias com História, que decorre em Torres Novas, de 29 de Maio a 2 de Junho, e cujo tema é a atribuição, em 1273, pelo rei Afonso III, da Carta de Feira a Torres Novas, Bruno Violante, defende um regresso ao tempo em que era dada mais atenção e valor às actividades manuais, mas chama a atenção para o futuro.

"Em relação à minha actividade de estofador, poderíamos falar em formação de jovens e na capacitação de destreza manual. Poderiam aparecer jovens com vontade de continuar a profissão", refere.

A empresa que criou e tem sede em Torres Novas, destaca-se na prestação de serviços de estofamento personalizado de todo o tipo de mobiliário, e para automóveis, barcos, aviões ou até mesmo para a ferrovia.

Sendo uma parte do seu trabalho recuperar o que está gasto ou estragado, Bruno Violante tem opinião positiva do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Torres Novas na recuperação de edifícios, jardins e trilhos pedestres junto às margens do rio Almonda.

"Na minha opinião tem sido feito um bom trabalho, custa dizer exemplar porque os executivos servem para isso mesmo, embora exista quem não o faça. Parabéns ao executivo da Câmara Municipal de Torres Novas".