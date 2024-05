Fótica em Torres Novas é uma loja com história que integra as memórias da cidade

A nova colecção de óculos Kaleos já está disponível na Fótica, em Torres Novas, a par de outras novidades das mais conhecidas marcas. A loja Fótica é no nº 20 da Rua Alexandre Herculano, no centro histórico da cidade, que vai receber, de 29 de Maio a 2 de Junho, mais uma edição da Feira de Época, onde se assinala a atribuição, em 1273, pelo Rei D. Afondo III, de uma Carta de Feira a Torres Novas.

A história da Fótica é mais recente e começou em 1951, quando foi criada por Fernando Duque Simões e o seu irmão José Duque Simões. O nome escolhido vem de fotografia e óptica tendo as duas actividades sido desenvolvidas até aos anos 80. A partir daí a Fótica dedicou-se exclusivamente à óptica.

Assente numa equipa profissional sólida e experiente, a Fótica manteve-se como loja de família, sendo actualmente gerida por Carlos e Bruno Simões. A responsável de loja e técnica de óptica ocular e contactologia é Ana Cristina, que ali trabalha há 30 anos. Na oficina, Fernanda Rodrigues está na equipa há 22 anos e Susana Dias, responsável pela facturação e gestão de stocks, começou há oito. O atendimento é polivalente e a Fótica é uma empresa sem classes onde se servem todos por igual há várias gerações.

“Somos uma empresa familiar que conhece quase todos os seus clientes pelo nome e, muitas vezes, desde o avô aos netos. A imagem sempre foi de qualidade, honestidade e inovação. Temos uma equipa muito activa sempre a procurar a proximidade e o bem estar dos clientes. E contamos com o nosso oftalmologista, Dr. Granger Rodrigues, que nos acompanha desde os anos 80 e a nossa optometrista Drª Ana Isabel”, sublinha o sócio-gerente, Bruno Simões.

O principal segmento a nível de vendas são os óculos graduados que requerem qualidade e confiança. Para além dos clientes de Torres Novas, há inúmeros clientes da Golegã, Entroncamento, Alcanena, Mira D’Aire, entre outros.