Na Carpintaria Vieira & Pedro os profissionais falam a linguagem dos clientes

A Vieira & Pedro, com sede em Alcanhões, Santarém, está no mercado desde 1973 e fabrica todo o tipo de trabalhos de carpintaria como cozinhas, roupeiros, portas, escadas, ripados, rodapés, pérgulas, outros. Trabalha tanto com clientes particulares como para obras públicas.

Embora tenha clientes em Coimbra, Lisboa, Setúbal e Algarve, grande parte do trabalho da Vieira & Pedro é para clientes do distrito de Santarém. O aumento do volume de obras na região acentuou-se nos últimos cinco anos, devido ao crescimento do sector da construção.

A falta de mão de obra especializada é uma preocupação, mas os anos de actividade da Vieira & Pedro permitem-lhe ter equipas suficientes para assegurar os trabalhos de forma profissional.

A nível de aquisição de materiais, a empresa não tem tido problemas, graças à sua carteira de fornecedores e à atenção dada ao planeamento de cada obra, desde a concepção até à execução.

A evolução a nível da maquinaria acrescentou rapidez e qualidade ao trabalho e também o facto de fazer uma boa preparação de toda a obra minimiza a possibilidade de erro, até porque a empresa tem preparadores de obra com a responsabilidade de desenvolver o projecto, que não avança para fase de produção sem antes ter sido aprovado pelo cliente.

Sobre as perspectivas futuras para o sector e expectativas sobre a actuação do novo Governo, o gerente, Carlos Vieira, diz ser optimista.

“Tento ter sempre um pensamento positivo de que o futuro será sempre melhor, afinal é para isso que trabalhamos diariamente. O mesmo acontece com os Governos, por vezes a mudança é positiva. Temos que acreditar”, salienta.