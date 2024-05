Purainstalação tem mais de duas décadas de experiência no mercado nacional

A Purainstalação é uma empresa com mais de 22 anos de experiência no mercado nacional, tendo realizado variadas obras de infra-estruturas de gás, águas e saneamento (interiores e exteriores), construção/reabilitação de edifícios de habitação, e construção de edifícios na área da saúde e educação.

Com um armazém no Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, e outro em Mação, a Purainstalação iniciou a sua actividade nas redes de gás, evoluindo rapidamente para as redes de águas e consequentemente para as infra-estruturas exteriores (águas, gás, electricidade e comunicações), aumentando a sua actuação na área da construção civil.

A empresa assume como missão prestar um serviço com qualidade, confiabilidade e custos adequados às necessidades dos clientes, realizando um serviço integrado desde o projecto até à sua execução.

Dispõe de uma equipa estável de técnicos qualificados e experientes, investindo permanentemente na sua formação e valorizando a integração da diferença. Utiliza sempre materiais/equipamentos certificados, cumprindo as normas de segurança e a legislação em vigor. Assume compromisso para com os objectivos de negócio, a qualidade e o ambiente.

A Purainstalação possui uma sólida estrutura de apoio que tem como objectivo atingir e manter o elevado grau de satisfação do cliente, quer pela qualidade dos trabalhos realizados, quer pelos serviços pós-venda, nomeadamente nas áreas de Infra-estruturas das Redes de Gás, Águas e Saneamento e construção de edifícios. Desenvolve a sua actividade por todo o país, de maneira a solucionar todas as necessidades dos clientes. Investe na inovação constante e no controlo de qualidade, considerando que são factores essenciais de sucesso.

A Purainstalação faz parte do Grupo Pura, que é constituído por mais quatro empresas: Puratubos, Nuvem Prática, Eco Junção e PuraConstroi.