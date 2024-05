A marca Ribatubos é uma referência no mercado do sector

A Ribatubos vende todo o tipo de material para canalizações, esgotos, sistemas de rega e material de jardim sendo os seus principais clientes, instaladores, canalizadores e público em geral. A sua actividade é desenvolvida essencialmente em Santarém, onde tem a sede e armazém, mas trabalha com distribuidoras e envia material para qualquer parte do país.

A empresa, fundada há 27 anos, tem vindo a consolidar-se, fruto da confiança que alcançou junto de clientes e fornecedores, sendo actualmente uma referência no mercado nacional. Possui uma equipa estável de profissionais, graças a uma aposta nesse sentido, o que é uma mais valia em tempos de carência, quase generalizada, de mão de obra qualificada.

Teresa Rosário, gestora financeira, refere que encarar os desafios de uma forma positiva e arranjar soluções eficazes para os superar, tem sido a base do sucesso elogiando o empenho de quem trabalha na empresa.

Como a generalidade dos empresários portugueses, espera que a nível político, com a mudança do Governo, sejam concretizadas as principais medidas anunciadas em campanha eleitoral, nomeadamente as que façam crescer a economia e permitam um maior crescimento das empresas.