Casas do Gótico garante as melhores soluções na área do imobiliário

A Casas do Gótico, com lojas em Torres Novas e Santarém, presta serviços de mediação imobiliária, angariando imóveis e ajudando a transaccionar os mesmos, encontrando compradores. Também apoia na intermediação de crédito imobiliário, no projecto de auto-construção da própria moradia, e em tudo o que envolve o processo de compra, venda e construção.

Desenvolve a sua actividade num raio de cerca de 40 quilómetros de cada uma das suas lojas, tendo ao seu serviço uma equipa de profissionais experientes, que também é complementada por elementos a tempo parcial.

"A falta de consultores é um problema e para atenuar a situação estamos a apostar em consultores em regime de part-time, que querem um rendimento extra para começar a aprender a actividade. Uma parte da equipa esta em regime part-time; e o seu vencimento médio mensal é superior ao ordenado mínimo nacional. Alguns acabam por deixar o seu trabalho principal e passam a fazer da mediação imobiliária a sua principal actividade", explica a gerente Sílvia Sousa. E deixa um convite a quem queira conhecer a actividade para se inscreverem na empresa, garantindo formação e acompanhamento permanente através do director de integração, director comercial, departamento de marketing, processual, intermediação de crédito e apoiados diariamente também pelo seu advogado e pela sua solicitadora.

A gerente refere como um dos momentos mais complicados o tempo da pandemia Covid-19 que acabou por ser ultrapassado graças à persistência, resiliência e capacidade de adaptação da equipa. "Foi uma carta fechada para todos e a nossa empresa conseguiu superar. Dos últimos anos, foi um dos melhores em termos de vendas. Foi um grande desafio e foi superado com o sucesso de toda a equipa", sublinha.

Quanto a dificuldades no dia-a-dia, Sílvia Sousa enumera a burocracia do nosso país e a falta de pessoas empreendedoras.