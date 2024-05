Lusiprojecto: desde 2007 a apresentar soluções em engenharia

A Lusiprojecto – Soluções em Engenharia, Lda., com sede em Santarém, desenvolve, desde 2007, a sua actividade em vários domínios da engenharia e arquitectura. Eduardo Gomes, responsável pela empresa, destaca os serviços prestados aos seus clientes industriais nas áreas de engenharia. “Os nossos clientes do sector industrial são pragmáticos e objectivos quanto às suas necessidades, prestando a nossa equipa de engenharia a consultoria de proximidade e celeridade necessárias, sendo este o nosso factor competitivo e diferenciador”, refere. “O nosso objectivo é que os nossos clientes deleguem em nós a capacidade de resolver os problemas encontrando soluções em engenharia”, acrescenta o responsável.

A fiscalização das obras das instalações industriais, muitas das vezes em simulatâneo com a plena laboração, trazem desafios acrescidos na compatibilização da obra com a continuidade da laboração.

Para a Lusiprojecto, licenciamento industrial e ambiental, hidráulica, segurança contra risco de incêndio e eficiência energética são algumas das áreas que têm permitindo dar suporte ao crescimento dos seus clientes. “Uma unidade industrial encontra-se em evolução constante, não só para dar resposta ao seu crescimento como também para acompanhar as alterações regulamentares, e a nossa missão é estar ao lado dos clientes e dar resposta às suas necessidades”, conclui Eduardo Gomes.