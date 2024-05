Pauleana é sinónimo de rigor, integridade, coesão e sustentabilidade

A Pauleana - Empreitadas e Construção Civil Lda., com sede em Paço dos Negros, Almeirim, foi formalmente constituída por Paulo Henriques, a 29 de Maio de 2001, tendo iniciado assim a sua actividade como Empreiteiro de Obras Públicas e Industrial de Construção Civil, de acordo com os alvarás emitidos pela então “Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares”.

A empresa tem realizado obras de construção, remodelação, reparação, conservação e demolição de imóveis, sendo a sua área de actuação a Lezíria do Tejo. Ao longo do seu percurso aumentou o seu leque de serviços e soluções, ampliando competências em quase todos os ramos da construção civil, obras públicas e particulares.

Paulo Henriques, sócio-gerente, nascido a 9 de Setembro de 1970, casado, pai de três filhos e avô de uma neta e um neto, refere que a empresa se rege por um conjunto de valores nobres e fundamentais, entre os quais se destacam o compromisso, responsabilidade, competência, rigor, integridade, coesão e a sustentabilidade da estrutura organizacional.

Trabalhar para ser uma referência no sector em termos de qualidade é um dos objectivos, investindo na formação contínua dos colaboradores e na promoção de uma sólida cultura organizacional, como forma de optimizar os resultados globais de desempenho, correspondendo e, se possível, excedendo as expectativas dos clientes. O período da pandemia de Covid-19 foi um teste à adaptabilidade e resiliência que a empresa ultrapassou com distinção.

O empresário refere a escassez de recursos humanos e a falta de matéria prima, a par do aumento dos custos, para dizer que deveria existir uma maior atenção por parte das entidades públicas relativamente ao sector da construção que, apesar de todos os problemas, é um dos que mais tem potenciado a economia portuguesa.

A Pauleana-Empreitadas e Construção Civil Ldª realizou, ao longo os anos, muitos trabalhos, e todos eles têm, pelas mais diversas razões, um significado especial porque, de alguma forma, ajudaram a crescer a empresa e quem lá trabalha e foram fonte de ensinamentos. Mas entre todos, Paulo Henriques, destaca ter construído a casa dos seus filhos.