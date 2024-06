A MLH - Construções Metálicas é uma empresa familiar tecnologicamente evoluída

A MLH - Construções Metálicas, com sede em Alcanede, concelho de Santarém, executa gradeamentos, fachadas, estruturas metálicas, cobertura de telhados, escadas, portas, portões de correr e batente, faz a montagem e reparações de portões seccionados e automatismos, presta serviços de solda, corte e quinagem de chapa.

Tem sempre como foco a sustentabilidade e a optimização da matéria prima principal: o ferro, material que não prejudica o meio ambiente e que é reciclável.

Fundada em 1996 por Manuel Luís Henriques, a partir da empresa que tinha em nome individual desde 1981, a MLH é uma empresa essencialmente familiar, que tem evoluído progressivamente com novas tecnologias para satisfazer em qualidade e rapidez todos os clientes.

Tendo como lema “ Somos especialistas em encontrar soluções caso a caso para os nossos clientes”, é uma empresa sólida, com vasta experiência e ‘know-how’ na sua área de actuação, competências que lhe permitem assegurar os resultados mais adequados às necessidades e exigências específicas de cada trabalho.

Adaptando-se ao mercado, a MLH foi diversificando e aumentando os seus serviços e hoje é considerada uma referência no seu sector. Tem site alojado no endereço www.mlhlda.com.