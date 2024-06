Costa Martins & Dias constrói casas e pavilhões apostando na qualidade dos materiais e acabamentos

João Dias, José Costa e Paulo Martins são os sócios do Grupo Costa Martins & Dias - Indústria Metalúrgica que opera em concelhos do Ribatejo e Oeste. foto DR

A Costa Martins & Dias é especializada na fabricação e montagem de estruturas metálicas, das mais simples, como portas e janelas, a gradeamentos, pavilhões e até casas. Mais recentemente começou a executar trabalhos de remoção de amianto.

Desde 2003, quando foi fundada por José Costa, Paulo Martins e João Dias, que a Costa Martins & Dias tem crescido, tendo mais duas empresas, a Metalúrgica Casal Filipe, em Casal do Rei, concelho de Caldas da Rainha, que nasceu em 2013 para reforçar o desenvolvimento dos serviços que presta aos seus clientes, e a SWF – Indústria & Comércio, em Casais de Santana, no concelho de Alcobaça, desde 2021, para reforçar o grupo empresarial.

Numa altura em que as exigências ao nível da construção são maiores, a Costa Martins & Dias oferece soluções modernas de execução de coberturas em painel sandwich e isolamentos térmicos.

O grupo é procurado por ser uma referência a nível de qualidade e acabamentos e pela postura de honestidade ao longo dos vinte anos de actividade. Com técnicos especializados e equipamentos de vanguarda, preocupa-se em apresentar soluções economicamente viáveis e rentáveis que satisfaçam os seus clientes, cumprindo sempre os prazos previstos.

A Costa Martins & Dias também dispõe de serviço de decapagem e metalização. O grupo vende ao público painel, chapa e calhas.