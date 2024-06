Protectedmode é especialista em fardamento e Equipamento de Protecção Individual

A Protectedmode fabrica e comercializa fardamento e Equipamentos de Protecção Individual (EPI’S) para todas as áreas profissionais, tendo como área de abrangência todo o país, incluindo ilhas.

Sediada na Estrada de Pintéus, número 15, em Santo Antão do Tojal, concelho de Loures, abriu em Janeiro de 2024 uma filial na Zona Industrial de Montalvo, concelho de Constância, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30. Também realiza entregas.

Para além do Equipamento de Protecção Individual de produção portuguesa e europeia para diversos sectores, também produz, em fábrica parceira, calçado de protecção (marca SafetyPro), fardamento de frio (marca TiceWorkWear) e fardamento de trabalho com e sem personalização.

Cláudia Ribeiro, directora comercial e financeira, explica: “confecionamos fardamento para todas as áreas profissionais, assim como comercializamos todo o EPI necessário para a segurança de cada trabalhador. EPI é a sigla de Equipamento de Protecção Individual, trata-se de material destinado a ser usado pelo trabalhador, de forma a estar protegido de um ou vários riscos que possam ameaçar a sua saúde e bem estar no trabalho. Em todas as áreas profissionais os trabalhadores necessitam de um equipamento de protecção e nós existimos para ajudarmos as empresas a manter os seus funcionários protegidos”, sublinha.

O factor distintivo, garante, é a prontidão e rapidez na resposta. A Protectedmode tem disponíveis EPI’s das marcas Dikamar, Dräger, Keya, Marca Proteccion Laboral, Medop, Portwest, Raclac, Mukua, Safety Jogger, Santex, Shoes For Crews, Singer Safety, Sol’s, TH clothes, Tomas Bodero, Valento, Velilla, Workteam e SIR Safety.