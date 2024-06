Quitério e Quitério é uma empresa de referência nos materiais para a construção civil

No Centro, Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo, a Quitério e Quitério Lda é uma empresa com créditos reconhecidos nos materiais para a construção civil, bem como pavimentos e revestimentos para interior e exterior. A empresa dispõe de artigos para saneamento, electricidade, serralharia, tintas e outros, com uma grande diversidade de produtos e marcas e com preços altamente competitivos. A empresa é representante das maiores marcas nacionais e internacionais.

Na empresa há mais de 20 anos, Sónia Quitério é a sócia-gerente. Sendo licenciada em Gestão de Empresas, desempenha funções na área financeira e administrativa, com o rigor que lhe é exigido, com muito orgulho, prazer e dedicação. Para a empresária “o maior problema não é propriamente a falta de mão-de-obra, mas a capacitação dos colaboradores no que diz respeito ao conhecimento técnico dos materiais”.

A Quitério e Quitério aposta no conhecimento técnico e tem a vantagem de conhecer os produtos e os passos da construção, quer seja nova ou reabilitação. Saber quais são os materiais que se devem utilizar para que a obra tenha qualidade do início até ao fim, é um dos cuidados. A eficiência e o sucesso deste tipo de negócio, passa essencialmente pela pesquisa e selecção de parceiros confiáveis, levando também em conta a qualidade dos produtos, preços, logística e orientação técnica.

Sónia Quitério, que se considera optimista por natureza, segue o exemplo do pai que sempre lhe transmiti e continua a transmitir, a coragem necessária para enfrentar os desafios, o espirito de sacrifício, capacidade de trabalho e seriedade no cumprimento das funções.