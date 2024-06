VS Imóveis trabalha de forma profissional sem descurar o lado pessoal e humano

A VS Imóveis, com sede em Alenquer, foi criada pelas consultoras imobiliárias, Vanessa Marins, natural do Rio de Janeiro e Sónia Vicente, de Abrigada, Alenquer. A ideia inicial da união foi juntar esforços para melhor responder ao desafio de um mercado bastante competitivo, trabalhando de forma profissional mas sem descurar o lado pessoal e humano.

Assumem-se como pessoas naturalmente teimosas e persistentes, com disponibilidade para concretizar os desejos dos clientes, tendo como lema “Seu sonho, nosso objectivo”. No entanto, têm sempre o cuidado de alertá-los para a realidade do mercado imobiliário e para o impacto que cada decisão pode gerar nas suas vidas, nomeadamente a nível financeiro.

A nível de resposta, a VS Imóveis tem como objectivo agregar o maior número possível de serviços e personalizar cada vez mais o atendimento e acompanhamento, para responder a clientes com um crescente grau de exigência, face às novas realidades e desafios do mercado.

“Os clientes querem soluções e precisamos de ter um conhecimento geral de tudo que possa reflectir directamente no decorrer do processo da compra, venda e financiamento. O profissionalismo, a experiência e dedicação são necessárias na nossa rotina diária. Cumprindo com esses requisitos com rigor, tem garantido a nossa trajectória de sucesso” , explicam.

Com sede no nº 79 da Avenida dos Bombeiros Voluntários, 1 andar, sala 111, a imobiliária actua em toda Lisboa, com o foco nos concelhos de Alenquer e Vila Franca de Xira, com deslocações para atendimentos específicos abrangendo todo o país com total disponibilidade de horário.

Para além de cada caso concreto, Vanessa Marins e Sónia Vicente têm uma visão mais abrangente do seu trabalho. “Acabamos por nos apaixonar por esta área. Olhamos para ela como uma forma de revitalizar as aldeias que ainda têm imensos imóveis degradados, fechados. Também disponibilizamos ajuda a nível de documentação em processos de heranças, com a ajuda dos nossos actuais parceiros: notários, solicitadores, jurídico, intermediação de crédito”. Para a VS Imóveis a abordagem de cada situação é única e cada uma delas representa um desafio porque cada ser e cada família são únicos, têm uma história própria”, sublinham.