“As pessoas do Forte da Casa são simpáticas, afáveis e com sentido de entreajuda”

Nuno Espírito Santo, gerente da Klasseauto, no Forte da Casa, gostaria que o poder autárquico, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, criasse mais estacionamento. E que desse mais apoio na divulgação da marca.

A Klasseauto vende compra e aluga viaturas de todo o tipo faz reparação auto e presta serviços de Táxi e Uber. Simultaneamente faz mediação de seguros.

O gerente da empresa elogia as pessoas do Forte da Casa que classifica, em geral, como simpáticas, afáveis, compreensivas e com sentido de entreajuda. Pensando em si próprio, refere que, se não fizesse o que faz, gostava de ter alguma fundação para ajudar todo o tipo de pessoas.

Para além da falta de estacionamento em certas zonas, o que mais detesta na terra é não haver entidades bancárias. Também gostaria que houvesse mais comércio.

Nuno Espírito Santo considera-se crente e participa nas cerimónias religiosas das Festas em Honra do Sagrado Coração de Jesus, que decorrem de 7 a 10 de Junho. Acrescenta que faz o mesmo na altura das Festas da Póvoa de Santa Iria.

Também aproveita as Festas para conviver com a família, clientes e amigos. Não acompanhou a polémica criada com a decisão de entregar a organização das festas a uma empresa privada.

Sobre a união do Forte da Casa à Póvoa de Santa Iria, em 2013, para formar uma única freguesia, diz que foi boa e que se deve manter porque criou mais dinamismo.

No dia 9, domingo, não se vai esquecer de votar nas eleições para o Parlamento Europeu. “Vou votar e acho que todas as pessoas deviam votar. É um direito decorrente de vivermos em liberdade e faz muita diferença votar, em vez de se reclamar sem exercer o voto. A União Europeia é o motor de comércio para toda a Europa e para nós todos”, sublinha.