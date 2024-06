Feira do Tejo em Vila Nova da Barquinha é uma oportunidade para conhecer os artesãos locais

A 36.ª edição da Feira do Tejo vai decorrer em Vila Nova da Barquinha entre os dias 12 e 16 de Junho. O evento anual, que tem uma forte adesão na região ribatejana, é muito rico em termos de actividades culturais, gastronómicas e de lazer para todas as idades. A edição deste ano vai voltar a contar com dezenas de expositores e tem entrada gratuita.

A Feira do Tejo vai situar-se no parque ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, à beira do rio Tejo, proporcionando um ambiente perfeito para os cinco dias de festividades. O programa da edição deste ano é diversificado, com destaque para os músicos e bandas locais e nacionais que vão subir ao palco principal para oferecer uma série de espectáculos que prometem animar as noites do certame.

A Orquestra Ligeira do Exército, a Orquestra Tradicional Cordinhas da Beira Baixa com apontamento pirotécnico, o espectáculo “A Viagem” de Pedro Dyonysyo, os Kumpania Algazarra e os cabeça de cartaz D.A.M.A, são os artistas convidados a pisar o palco principal do certame na edição deste ano.

A Feira do Tejo tem a particularidade de reunir muitas associações do concelho de Vila Nova da Barquinha que colaboram com o município na sua organização. O evento permite também conhecer muitas das atracções turísticas do território, como o Trilho Panorâmico do Tejo, o Castelo de Almourol, a Igreja Matriz de Atalaia, entre outros.